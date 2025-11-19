Mưa lớn trở lại, hơn 6.000 công nhân KCN Du Long tiếp tục nghỉ việc tạm thời

Trưa 19-11, ông Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa), cho biết từ ngày 18-11, khi nước tạm rút, các nhà máy tại (KCN) Du Long đã hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, đến cuối buổi sáng 19-11, mưa lớn bất ngờ quay lại khiến nhiều khu vực trong KCN xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, buộc doanh nghiệp cho công nhân tạm nghỉ từ chiều nay để bảo đảm an toàn.

Cơ quan chức năng hỗ trợ di dời vật dụng cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nước dâng cao tại KCN Du Long và lân cận



Dự báo trong ngày sẽ tiếp tục có mưa to, đặc biệt vào chiều tối, nên các đơn vị chỉ làm việc nửa buổi rồi cho công nhân về sớm nhằm tránh nguy cơ nước dâng bất ngờ như hôm 17-11 – thời điểm toàn bộ KCN chìm trong biển nước, giao thông tê liệt.

Ông Hùng cho biết thêm: "Tùy diễn biến thời tiết, địa phương và doanh nghiệp sẽ quyết định việc đi làm hay tiếp tục tạm nghỉ vào ngày mai".

Các cơ quan chức năng đang theo dõi sát tình hình, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực dễ ngập khi mưa lớn kéo dài.