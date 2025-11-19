HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Mưa lớn trở lại, hơn 6.000 công nhân KCN Du Long tiếp tục nghỉ việc tạm thời

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau một ngày đi làm trở lại, công nhân tại Khu công nghiệp (KCN) Du Long tiếp tục được cho nghỉ do mưa lớn tái diễn, nguy cơ ngập sâu trở lại

Trưa 19-11, ông Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa), cho biết từ ngày 18-11, khi nước tạm rút, các nhà máy tại (KCN) Du Long đã hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, đến cuối buổi sáng 19-11, mưa lớn bất ngờ quay lại khiến nhiều khu vực trong KCN xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, buộc doanh nghiệp cho công nhân tạm nghỉ từ chiều nay để bảo đảm an toàn.

Mưa lớn trở lại, hơn 6.000 công nhân KCN Du Long tiếp tục tạm nghỉ việc - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng hỗ trợ di dời vật dụng cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nước dâng cao tại KCN Du Long và lân cận

Dự báo trong ngày sẽ tiếp tục có mưa to, đặc biệt vào chiều tối, nên các đơn vị chỉ làm việc nửa buổi rồi cho công nhân về sớm nhằm tránh nguy cơ nước dâng bất ngờ như hôm 17-11 – thời điểm toàn bộ KCN chìm trong biển nước, giao thông tê liệt.

Ông Hùng cho biết thêm: "Tùy diễn biến thời tiết, địa phương và doanh nghiệp sẽ quyết định việc đi làm hay tiếp tục tạm nghỉ vào ngày mai".

Các cơ quan chức năng đang theo dõi sát tình hình, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực dễ ngập khi mưa lớn kéo dài.

Tin liên quan

Sau mưa lớn, tỉnh lộ 587 ở Quảng Trị xuất hiện hình ảnh rùng mình

Sau mưa lớn, tỉnh lộ 587 ở Quảng Trị xuất hiện hình ảnh rùng mình

(NLĐO) - Hàng loạt vị trí trên tuyến tỉnh lộ 587 bị sạt trượt lan rộng gây nguy hiểm cho người và phương tiện

Mưa lớn ở miền Trung khiến 14 người chết và mất tích

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 219 ngày 17-11 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Vì sao miền Trung lại mưa lớn, có vượt kỷ lục của đợt mưa hồi cuối tháng 10?

(NLĐO) - Khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn như đợt mưa những ngày cuối tháng 10 vừa qua ở miền Trung là không cao nhưng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất đáng lo.

ngập lụt Khánh Hòa mưa bão miền trung khu công nghiêp mưa lớn
