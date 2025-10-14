HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Mưa lớn vào giờ cao điểm, TP HCM kẹt xe khắp nơi

ÁI MY - CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Mưa lớn ở nhiều nơi tại TP HCM ngay giờ tan tầm gây nên tình trạng kẹt xe, người dân vất vả khi lưu thông trên đường.

Chiều nay (14-10), mưa xuất hiện rải rác nhiều nơi ở TP HCM. Đến tan tầm, từ hơn 17 giờ, mưa bắt đầu nặng hạt hơn khiến người dân di chuyển trên đường vất vả.

- Ảnh 1.

CSGT điều tiết giao thông khu vực dòng xoay Dân Chủ

- Ảnh 2.

Đường Võ Thị Sáu ùn tắc nghiêm trọng

- Ảnh 3.

Giao thông đường Trần Quốc Thảo đoạn qua cầu Lê Văn Sỹ ùn ứ kéo dài

- Ảnh 4.

Dòng phương tiện xếp hàng khu vực đường Hoàng Sa qua cầu Lê Văn Sỹ

- Ảnh 5.

Mưa xuất hiện rải rác nhiều nơi ở TP HCM từ chiều nay

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân gây mưa ở TP HCM chiều tối nay do khu vực tồn tại hình thế gây mưa dông.

Theo đó, áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu lệch Đông. Rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ suy yếu. Vùng hội tụ gió mặt đất tồn tại ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.

Lúc 17 giờ 20, cơ quan này thông tin vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường, xã: Tân Hưng, Hiệp Bình, Phú Giáo, Phước Thành.

VIDEO: Đến hơn 18 giờ, nhiều tuyến đường ở TP HCM vẫn ùn tắc

VIDEO: Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ở Hải Phòng ngập sâu

VIDEO: Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ở Hải Phòng ngập sâu

(NLĐO)- Cơn mưa lớn kéo dài từ 6 giờ sáng đến trưa 14-10 khiến nhiều tuyến phố tại nội thành Hải Phòng ngập sâu trong nước.

4 cơn bão trút xuống những trận mưa cực lớn, gây lũ vượt lịch sử

(NLĐO) - Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, hai tháng qua, 4 cơn bão liên tiếp đã trút xuống những trận mưa cực lớn, gây lũ vượt lịch sử.

Trời TP HCM tối sầm, nhiều nơi mưa mù mịt

(NLĐO) - Từ hơn 10 giờ hôm nay (13-10), bầu trời nhiều nơi TP HCM bắt đầu kéo mây đen, nhanh chóng mưa dông cũng trút xuống ngay sau đó.

TP HCM thời tiết mưa kẹt xe
