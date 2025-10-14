Mưa lớn vào giờ cao điểm, TP HCM kẹt xe khắp nơi

Chiều nay (14-10), mưa xuất hiện rải rác nhiều nơi ở TP HCM. Đến tan tầm, từ hơn 17 giờ, mưa bắt đầu nặng hạt hơn khiến người dân di chuyển trên đường vất vả.

CSGT điều tiết giao thông khu vực dòng xoay Dân Chủ

Đường Võ Thị Sáu ùn tắc nghiêm trọng

Giao thông đường Trần Quốc Thảo đoạn qua cầu Lê Văn Sỹ ùn ứ kéo dài

Dòng phương tiện xếp hàng khu vực đường Hoàng Sa qua cầu Lê Văn Sỹ

Mưa xuất hiện rải rác nhiều nơi ở TP HCM từ chiều nay

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân gây mưa ở TP HCM chiều tối nay do khu vực tồn tại hình thế gây mưa dông.

Theo đó, áp cao lục địa tiếp tục tăng cường yếu lệch Đông. Rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ suy yếu. Vùng hội tụ gió mặt đất tồn tại ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.

Lúc 17 giờ 20, cơ quan này thông tin vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường, xã: Tân Hưng, Hiệp Bình, Phú Giáo, Phước Thành.