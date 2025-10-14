Từ 6 giờ ngày 14-10, trên địa bàn TP Hải Phòng bắt đầu có mưa. Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, lượng mưa đo được từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 14-10 là khoảng 115 mm.

Khu vực cổng chợ hoa Đằng Hải, phường Hải An ngập sâu trong biển nước khiến các phương tiện đi lại khó khăn

Do nước lũ trên các sông dâng cao nên tại thời điểm mưa to, nước triều ngoài sông là 4,2 m. Do mưa trên diện rộng trong thời gian ngắn kết hợp với nước triều ngoài sông cao đã gây nên tình trạng ngập lụt cục bộ, có nơi ngập sâu đến hơn nửa mét.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, khu vực đường Nguyễn Bình từ trụ sở Công an phường Gia Viên đến ngã 3 Văn Cao ngập sâu. Đường Lạch Tray cũng xuất hiện ngập cục bộ, tập trung ở khu vực gần Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Ngã tư Nguyễn Tri Phương - Hoàng Văn Thụ (đoạn trước cửa Bưu điện trung tâm TP Hải Phòng ngập trong biển nước

Khu vực Bưu điện trung tâm thành phố cũng mênh mông nước sau trận mưa lớn khiến giao thông khu vực này nhiều thời điểm ùn tắc.

Nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng ngập sâu

Các tuyến đường Lê Lợi, Lương Khánh Thiện, Trần Nguyên Hãn, Hai Bà Trưng, Tô Hiệu và một số tuyến đường khu vực Thượng Lý, Kiến An, Phù Liễn cũng trong tình trạng ngập sâu do mưa lớn, kéo dài....