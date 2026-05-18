Mừng sinh nhật Bác bằng một không gian văn hóa giàu giá trị

Ngày 18-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng, TPHCM tổ chức lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đặt ngay tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng, được thiết kế theo chủ đề "Bác Hồ với đại đoàn kết toàn dân tộc".

Ông Đặng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng cho biết Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có tủ sách điện tử nhằm giới thiệu các tác phẩm viết về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác. Không gian còn trưng bày bản đồ khái quát hành trình bôn ba ở nước ngoài để tìm đường cứu nước của Bác.

Người dân tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Cạnh đó, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn dành khu vực để triển lãm hơn 170 tên và bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tại không gian văn hóa này, phường Minh Phụng còn triển lãm ảnh về những hoạt động, phần việc, công trình, mô hình của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường.

Bằng thao tác quét mã QR trên điện thoại, người dân có thể xem nhiều tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điểm mới tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng là khu vực trải nghiệm thực tế ảo. Khu vực này gồm hệ thống 4 đèn hologram trình chiếu hình ảnh của Bác gắn với các địa điểm nổi tiếng như Bến Nhà Rồng, Lăng Bác... Cạnh đó, người xem còn khám phá được nhiều hình ảnh của Bác thông qua kính VR.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng trao tặng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cho đại diện các khu phố

Việc ứng dụng công nghệ trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số, đưa những tư tưởng, lời dạy của Bác đến với khắp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Minh Phụng.

Tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực trải nghiệm thực tế ảo

"Đây là không gian mở, hoạt động vào giờ hành chính. Chúng tôi có bố trí lực lượng tiếp đón, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, người dân, học sinh trên địa bàn đến trải nghiệm, tham quan, học tập. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn tạo không gian để chi bộ các khu phố đến tổ chức sinh hoạt chuyên đề... Qua đó, lan tỏa sâu rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến mọi người" - ông Đặng Hiếu chia sẻ.



Dịp này, Đoàn Thanh niên phường Minh Phụng tuyên dương các điển hình trong học tập và làm theo lời Bác



