Muôn màu cảm xúc của thí sinh TPHCM sau ngày đầu thi lớp 10

Sáng 1-6, gần 152.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM bước vào môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay.
Ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình đã có mặt tại các điểm thi. Với không ít phụ huynh, đây không chỉ là kỳ thi của con mà còn là hành trình đồng hành đầy hồi hộp của cả gia đình.
Những lời dặn dò ngắn gọn, cái nắm tay thật chặt hay ánh mắt động viên trở thành nguồn sức mạnh giúp các sĩ tử bước vào phòng thi với tâm thế tự tin hơn.
Tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa, TPHCM), những thí sinh di chuyển khó khăn được lực lượng chức năng hỗ trợ vào phòng thi đúng giờ
Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu động viên tinh thần nữ sinh vì phải chống nạng đi thi
Năm nay, tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM là 151.269 em
Để đáp ứng quy mô kỳ thi, Sở GD&ĐT TPHCM đã bố trí 242 điểm thi với tổng cộng 6.443 phòng thi, huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác coi thi, giám sát và phục vụ.
Khi các thí sinh bắt đầu làm bài, nhiều phụ huynh cùng người thân vẫn nán lại bên ngoài, dõi theo
Khép lại ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh không giấu được niềm vui và tâm trạng phấn khởi, tự tin đạt điểm cao sau những giờ làm bài căng thẳng tại điểm thi trường THPT Trưng Vương
Hai cha con rạng rỡ cùng lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa, TPHCM)
Không khí mùa thi trở nên ấm áp hơn bởi sự xuất hiện của những "cổ động viên" đặc biệt tại các điểm thi
Mỗi gia đình đều có cách riêng để tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trong kỳ thi quan trọng.
Những cuộc trò chuyện ngắn không chỉ giúp phụ huynh phần nào hình dung về bài thi của con, mà còn là cách để họ cảm nhận rõ hơn tâm trạng của các sĩ tử sau những giờ phút căng thẳng trong phòng thi.
Sáng mai, các thí sinh làm bài thi môn Toán vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian làm bài thi môn chuyên cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký.
