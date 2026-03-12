Mỹ áp thuế sơ bộ một mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam lên tới 130%

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mỹ áp thuế sơ bộ một mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam lên tới 130%

Thùy Linh

(NLĐO) - Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam lên tới 130%.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết vừa nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá 130 % với thép cốt bê tông xuất khẩu từ Việt Nam - Ảnh 1.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam lên tới 130%

DOC đã lựa chọn 1 doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc, trong đó tổng số công ty liên kết có liên quan đến doanh nghiệp này là 10 công ty.

Theo đó, công ty bị đơn bắt buộc và các công ty liên kết thuộc Tập đoàn Hòa Phát, bao gồm Hòa Phát Dung Quất, Hòa Phát Hải Dương, Hòa Phát Hưng Yên… có mức thuế chống bán phá giá là 121,97%.

Các công ty còn lại trên toàn lãnh thổ Việt Nam sản xuất sản phẩm này sẽ bị áp mức thuế là 130,77%.

Mỹ áp thuế với hàng Việt Nam cao hơn Bulgaria và Ai Cập

Theo Cục Phòng vệ thương mại, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hiện đang khá cao. Mức thuế này cao hơn mức thuế sơ bộ đối với hàng xuất khẩu từ Bulgaria (52,80%) và Ai Cập (34,20% - 52,73%) cùng bị điều tra.

Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực và hợp tác tích cực để giảm thiểu mức thuế chống bán phá giá trong kết luận cuối cùng.

Theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận chống bán phá giá sơ bộ, DOC có thể ban hành thêm các bản câu hỏi bổ sung, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp Việt Nam để xác minh thông tin cung cấp.

Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng điều tra thuế chống bán phá giá vào tháng 7-2026.

Nhằm đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp nghiên cứu kết luận sơ bộ của DOC và tham vấn với luật sư tư vấn để chuẩn bị phương án phản biện và tài liệu chứng minh cần thiết.

Theo sát diễn biến của vụ việc và tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn thẩm tra tại chỗ.

Doanh nghiệp cần phối hợp tích cực với Cục Phòng vệ thương mại trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc và khi DOC tiến hành thẩm tra tại chỗ, kịp thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Tin liên quan

Thuế quan của Mỹ, căng thẳng địa chính trị tác động tới toàn cầu hóa của thế giới và Việt Nam?

Thuế quan của Mỹ, căng thẳng địa chính trị tác động tới toàn cầu hóa của thế giới và Việt Nam?

(NLĐO) - Toàn cầu hóa duy trì ở mức cao kỷ lục bất chấp sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, mức thuế quan của Mỹ.

Vượt "sóng" thuế quan của Mỹ, "ông lớn" dệt may lãi 1.355 tỉ đồng năm 2025

(NLĐO) - Ông Cao Hữu Hiếu cho biết Vinatex đặt mục tiêu lợi nhuận từ 1.200 - 1.500 tỉ đồng trong năm 2026.

Thuế quan của Mỹ có hiệu lực từ 7-8, doanh nghiệp Việt chủ động thích ứng

(NLĐO) - Bộ Công Thương cho biết mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp với hàng hóa Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 12 giờ ngày 7-8, theo giờ Washington D.C.

Mỹ thép thuế chống bán phá giá thuế quan thuế quan của Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo