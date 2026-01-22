Mỹ công bố hình ảnh “Gaza mới” với hàng loạt khu du lịch, căn hộ cao cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ công bố hình ảnh “Gaza mới” với hàng loạt khu du lịch, căn hộ cao cấp

Xuân Mai

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 22-1 công bố hình ảnh “Gaza mới” với trung tâm dữ liệu, căn hộ cao cấp và khu du lịch ven biển.

Con rể của ông Donald Trump là ông Jared Kushner đã công bố những hình ảnh "Gaza mới" trong một cuộc họp báo tại lễ ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình của tổng thống Mỹ ở Davos - Thụy Sĩ.

Các hình ảnh được dựng bằng công nghệ mô phỏng (CGI) cho thấy các căn hộ cao cấp, trung tâm dữ liệu, khu du lịch ven biển, cùng kế hoạch xây dựng hơn 100.000 căn nhà và 75 cơ sở y tế.

img

Hình ảnh Gaza mới có các căn hộ sang trọng. Ảnh: Hội đồng Hòa bình

Tổng thống Trump đã ký văn kiện này bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos. Ông Donald Trump đã mời hàng chục nhà lãnh đạo thế giới tham gia sáng kiến này nhưng các đồng minh của Mỹ là Anh, Pháp và Đức lại từ chối.

Các quan chức cấp cao từ 19 quốc gia đã được giới thiệu là thành viên sáng lập của hội đồng mà ông Donald Trump sẽ đứng đầu.

Theo ông Donald Trump, hội đồng này không phải của riêng Mỹ mà là của cả thế giới, đồng thời có thể mở rộng sang những vấn đề khác khi thành công ở Gaza.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn kiện thành lập Hội đồng Hòa bình. Ảnh: AP

Ông Donald Trump cho hay: "Khi nước Mỹ thịnh vượng, cả thế giới sẽ cùng thịnh vượng. Hội đồng này có cơ hội trở thành một trong những cơ quan có tầm ảnh hưởng lớn nhất từng được thành lập và tôi vô cùng vinh dự được giữ vai trò chủ tịch".

Ông giải thích: "Hội đồng Hòa bình thực chất bao gồm các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Tháng 10 năm ngoái, chúng tôi đã công bố một kế hoạch chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột ở Gaza và tôi rất vui mừng khi nói rằng tầm nhìn của chúng tôi đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua. Trong giai đoạn một của kế hoạch, chúng tôi đã duy trì lệnh ngừng bắn tại Gaza và cung cấp mức viện trợ nhân đạo kỷ lục".

img

Dự án mới ở Gaza có khoảng 100.000 căn hộ, hơn 200 trung tâm giáo dục. Ảnh: Hội đồng Hòa b

Ông Donald Trump nói thêm Hội đồng Hòa bình sẽ đảm bảo Gaza được "phi quân sự hóa". Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay đó cũng sẽ là một "hội đồng hành động".

Ông Donald Trump nhấn mạnh: "Tôi là người đam mê bất động sản và quan trọng nhất vẫn là vị trí. Tôi đã nói hãy nhìn vào vị trí này trên biển, nhìn vào mảnh đất tuyệt đẹp này, xem nó có thể mang lại lợi ích gì cho biết bao người. Nó sẽ rất tuyệt vời. Những người đang phải sống trong cảnh nghèo khó sẽ được tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ vị trí đắc địa này".

Hội đồng Hòa bình dự kiến đóng vai trò là diễn đàn hòa giải xung đột toàn cầu, điều mà ông Donald Trump hy vọng là một lựa chọn thay thế cho Liên hợp quốc. Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết gửi 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình.

Khoảng 35 quốc gia đã cam kết tham gia. Đại diện các quốc gia có mặt trong buổi công bố bao gồm Bahrain, Morocco, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Hungary, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Uzbekistan và Mông Cổ.

Tin liên quan

Mỹ mở ra "bước ngoặt lớn" cho Ukraine, Nga yêu cầu đàm phán

Mỹ mở ra "bước ngoặt lớn" cho Ukraine, Nga yêu cầu đàm phán

(NLĐO) - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tuyên bố Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận khu vực thương mại miễn thuế với Mỹ hậu xung đột.

Hé lộ ưu tiên quan trọng trong thỏa thuận khung về Greenland của ông Donald Trump

(NLĐO) – Gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland được cho là một chủ đề xuyên suốt trong các cuộc thảo luận.

Điểm nóng xung đột ngày 22-1: Ông Donald Trump nói về "vũ khí tuyệt mật" của Mỹ

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sở hữu vũ khí tuyệt mật chưa từng công bố, trong đó có thể bao gồm vũ khí dùng trong vụ bắt ông Maduro.

Donald Trump khu nghỉ dưỡng Liên Hợp Quốc Gaza Hội đồng hòa bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo