Mỹ mở ra "bước ngoặt lớn" cho Ukraine, Nga yêu cầu đàm phán

Ông Witkoff nhận định đây sẽ là động thái mang tính "bước ngoặt" đối với tiến trình phục hồi và sức hấp dẫn đầu tư toàn cầu của quốc gia này.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) hôm 22-1, ông Witkoff cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về ý tưởng cấp cho Ukraine quyền tiếp cận thị trường Mỹ miễn thuế hậu xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Theo hãng RBC-Ukraine, ông Witkoff chia sẻ: "Tổng thống đã đề cập đến một khu vực miễn thuế dành cho Ukraine và tôi tin rằng điều đó sẽ tạo ra bước ngoặt lớn".

Ông Witkoff nhận định Ukraine sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn khi được xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ mà không phải chịu thuế. Điều này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất và nhà đầu tư chuyển dây chuyền hoạt động sang Ukraine như một phần của công cuộc tái thiết hậu xung đột.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tìm kiếm các cam kết kinh tế dài hạn từ các đối tác phương Tây. Mục tiêu không chỉ là tái thiết cơ sở hạ tầng mà còn nhằm gắn kết Ukraine chặt chẽ hơn vào chuỗi cung ứng của phương Tây.

Ông Witkoff cũng nói thêm các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình cho Ukraine đang đi đến "giai đoạn cuối" và rất lạc quan. Ông cho hay đã có rất nhiều tiến bộ đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông nói thêm ông và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner sẽ đến thủ đô Moscow - Nga tối 22-1 và sau đó sẽ đến Abu Dhabi, nơi các cuộc họp nhóm làm việc sẽ được tổ chức.

Ông Witkoff và ông Kushner dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Hôm 21-1, ông Witkoff nói với đài CNBC rằng đã có "nhiều tiến triển trong 6 đến 8 tuần qua" liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Điện Kremlin đã yêu cầu các cuộc đàm phán ở Moscow và họ hy vọng sẽ sớm có "tin tốt để thông báo".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ chỉ đến Davos nếu có cơ hội ký kết một thỏa thuận với ông Donald Trump về việc giải quyết xung đột, bao gồm các đảm bảo an ninh và nguồn tài trợ tái thiết hậu xung đột. Hôm 21-1, ông Donald Trump tuyên bố sẽ gặp ông Zelensky tại Davos, đồng thời cho biết sắp đạt được một thỏa thuận.