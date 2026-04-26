Mỹ gây áp lực kinh tế lên Iran

Hoàng Phương

Các đặc phái viên Mỹ đến Pakistan ngày 25-4 trong nỗ lực mới nhất nhằm cứu vãn tiến trình đàm phán với Iran.

Trước đó một ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump cử con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff đến thủ đô Islamabad - Pakistan để lắng nghe quan điểm từ phía Iran. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói thêm với đài Fox News rằng Mỹ đã thấy một số tiến triển từ phía Iran trong vài ngày qua nhưng không nêu chi tiết.

Ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đến Islamabad đêm 24-4 (giờ địa phương), Tehran khẳng định mọi trao đổi với Washington sẽ diễn ra theo hình thức gián tiếp, thông điệp được chuyển qua giới chức Pakistan. Đài Al Jazeera nhận định câu hỏi quan trọng lúc này không còn là đàm phán diễn ra theo hình thức nào mà là liệu hai bên có thể tìm được tiếng nói chung về những bất đồng lớn hay không. Các yêu cầu then chốt được đưa ra trong vòng đàm phán gần 2 tuần trước vẫn chưa thể giải quyết và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nêu lại.

Mỹ gây áp lực kinh tế lên Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi (thứ 4 từ trái sang) gặp Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar (thứ 3 từ phải sang) khi ông đến căn cứ không quân Nur Khan ở TP Rawalpindi - Pakistan ngày 24-4 Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO PAKISTAN

Vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là việc Iran gần như đóng hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch toàn cầu. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Hải quân Mỹ triển khai phong tỏa các cảng và tàu thuyền của Iran vào ngày 13-4. Các vấn đề bất đồng quan trọng khác bao gồm lượng uranium đã làm giàu của Iran và toàn bộ hồ sơ hạt nhân của nước này, kho tên lửa đạn đạo, việc nới lỏng trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa, vấn đề bồi thường xung đột.

Tổng thống Donald Trump cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm Iran từ bỏ uranium đã làm giàu và mở lại eo biển Hormuz. Mỹ đang gây áp lực kinh tế để ép Iran đi đến thỏa thuận. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 24-4 nói với AP rằng nước này không có kế hoạch gia hạn cơ chế miễn trừ tạm thời từng cho phép mua dầu Iran trên biển. Ngoài ra, Washington còn áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào một nhà máy lọc dầu lớn tại Trung Quốc cùng khoảng 40 công ty vận tải biển và tàu chở dầu liên quan đến việc vận chuyển dầu của Iran.


