Mỹ nhân gợi cảm Trịnh Diễm Lệ sa cơ

Quả "bom sex" Trịnh Diễm Lệ gây tiếc nuối

Trịnh Diễm Lệ thời đỉnh cao

Diễn viên Trịnh Diễm Lệ được gọi là "bom sex" của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) thập niên 80 thế kỷ trước. Như nhiều mỹ nhân màn ảnh khác, Trịnh Diễm Lệ cũng sở hữu một sự nghiệp diễn xuất nở hoa.

Nhưng cuộc đời mỹ nhân này cũng lắm truân chuyên. Nữ diễn viên nhiều lần vướng vào những bê bối tình ái ồn ào, sức khỏe ngày càng suy giảm khiến cuộc sống về sau rơi vào cảnh khó khăn.

Mới đây, mẹ cô qua đời vì tuổi cao sức yếu. Cú sốc này khiến Trịnh Diễm Lệ thêm phần suy sụp. Hình ảnh da bọc xương, có thời điểm cô chỉ còn 40 kg khiến khán giả không khỏi xót xa.

Ở tuổi 54, Trịnh Diễm Lệ sống đơn độc, sức khỏe yếu và không có công việc ổn định. Quán cà phê tại Việt Nam của cô cũng phải đóng cửa vì kinh doanh ế ẩm. Năm 2025, cô từng xin vào làm công nhân tại một nhà máy bột mì nhưng chỉ vài tháng sau đã bị cho nghỉ việc. Vì sức khỏe sa sút cùng ngoại hình thay đổi nhiều, Trịnh Diễm Lệ gần như không còn cơ hội trở lại làng giải trí.

Cuộc đời thăng trầm của Trịnh Diễm Lệ

Nhan sắc Trịnh Diễm Lệ

Trịnh Diễm Lệ tham gia showbiz từ năm 16 tuổi và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Trịnh Diễm Lệ ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như "Hiệp khách hành", "Thiết huyết đại kỳ môn", "Hoa nguyệt giai kỳ", "Phong lưu phụ tử binh", "Đại đường danh bộ", "Lộc đỉnh ký" (vai một trong những người vợ của Lương Triều Vỹ)… T

Theo đuổi hình tượng gợi cảm trên màn ảnh, Trịnh Diễm Lệ được xếp cùng hàng với những biểu tượng quyến rũ của điện ảnh Hoa ngữ như Chung Sở Hồng, Thư Kỳ và Chung Lệ Đề. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình nóng bỏng, Trịnh Diễm Lệ còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Truyền thông Trung Quốc từng nhận định cô là một tài năng hiếm có, thậm chí kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt đại diện cho tương lai của điện ảnh Hong Kong.

Người tình của Trịnh Diễm Lệ

Thế nhưng, sự nghiệp của Trịnh Diễm Lệ rẽ hướng khi cô dấn thân vào dòng phim cấp ba (18+). Từ năm 2000, dòng phim cấp ba dần thoái trào và đây cũng là lúc, sự nghiệp của Trịnh Diễm Lệ cũng lâm vào bế tắc. Cô chuyển sang Đài Loan (Trung Quốc) tìm cơ hội mới và quen biết tỉ phú nổi tiếng đào hoa Hoàng Nhậm Trung. Sau đó, nữ diễn viên rút khỏi làng giải trí để sống dựa vào người tình.

2018 Trịnh Diễm Lệ sang Việt Nam lập nghiệp

Năm 2004, Hoàng Nhậm Trung qua đời vì bạo bệnh. Mất đi chỗ dựa kinh tế, Trịnh Diễm Lệ rơi vào khó khăn. Nhà hàng do cô mở phải đóng cửa vì thua lỗ, trong khi bản thân còn bị tình trẻ lừa tình lẫn tiền bạc. Sau ánh hào quang một thời, nữ diễn viên phải làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh như biểu diễn ở quán bar, làm thu ngân trong cửa hàng thức ăn nhanh, thậm chí làm lao công với mức lương chỉ 32 HKD (khoảng 107.000 đồng) mỗi giờ.

Năm 2018, cô sang Việt Nam thử vận may bằng việc mở quán cà phê và làm đại lý bán thực phẩm chức năng. Nhưng người đẹp Trịnh Diễm Lệ dường như không có duyên với kinh doanh.

Trịnh Diễm Lệ đối diện với bệnh trầm cảm

Khủng hoảng cuộc sống khiến Trịnh Diễm Lệ rơi vào tình trạng trầm cảm và chứng biếng ăn. "Bom sex" một thời nhiều lần phải nhập viện cấp cứu và điều trị dài ngày do suy nhược cơ thể.