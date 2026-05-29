Mỹ nhân "Thủy hử" qua đời do bạo bệnh

Truyền thông Hoa ngữ chiều 29-5 thông tin về sự ra đi của Lưu Hồng Mai. Trước đó, biên kịch Sử Hàng cũng đã đăng lời thương tiếc bà trên trang cá nhân weibo, cho biết bà qua đời sáng ngày 29-5.

Nhiều người trong giới, người hâm mộ tưởng niệm Lưu Hồng Mai, nhắc về những vai diễn, kỷ niệm với bà qua màn ảnh.

Lưu Hồng Mai sinh năm 1965, tại Bắc Kinh – Trung Quốc. Bà tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương năm 1991 và được chọn giữ lại trường để làm công tác giảng dạy.

Bà gắn bó lâu dài với công tác đào tạo, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Học viện Hý kịch Trung ương. Trong suốt 30 năm công tác, bà đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Về phim, bà từng được biết đến với vai vợ của Tưởng Môn Thần trong phim "Thủy hử" do CCTV sản xuất năm 1998. Lưu Hồng Mai được khen ngợi xinh đẹp, cuốn hút trong vai diễn này, xứng danh mỹ nhân cổ trang.

Ngoài ra, bà còn tham gia nhiều phim khác: "Kinh thành tiêu cục", "Phương Thế Ngọc", "Thái cực Trương Tam Phong", "Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết"…