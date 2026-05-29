HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Mỹ nhân "Thủy hử" qua đời do bạo bệnh

Minh Khuê

(NLĐO) – Nghệ sĩ Lưu Hồng Mai, mỹ nhân trong phim "Thủy hử", đã qua đời ở tuổi 61 do bạo bệnh.

Truyền thông Hoa ngữ chiều 29-5 thông tin về sự ra đi của Lưu Hồng Mai. Trước đó, biên kịch Sử Hàng cũng đã đăng lời thương tiếc bà trên trang cá nhân weibo, cho biết bà qua đời sáng ngày 29-5.

Nhiều người trong giới, người hâm mộ tưởng niệm Lưu Hồng Mai, nhắc về những vai diễn, kỷ niệm với bà qua màn ảnh.

Mỹ nhân "Thủy hử" qua đời do bạo bệnh - Ảnh 1.

Lưu Hồng Mai qua đời tuổi 61

Lưu Hồng Mai sinh năm 1965, tại Bắc Kinh – Trung Quốc. Bà tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương năm 1991 và được chọn giữ lại trường để làm công tác giảng dạy.

Bà gắn bó lâu dài với công tác đào tạo, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Học viện Hý kịch Trung ương. Trong suốt 30 năm công tác, bà đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Về phim, bà từng được biết đến với vai vợ của Tưởng Môn Thần trong phim "Thủy hử" do CCTV sản xuất năm 1998. Lưu Hồng Mai được khen ngợi xinh đẹp, cuốn hút trong vai diễn này, xứng danh mỹ nhân cổ trang.

Mỹ nhân "Thủy hử" qua đời do bạo bệnh - Ảnh 2.

Bà đóng vai vợ của Tưởng Môn Thần trong phim "Thủy hử"

Ngoài ra, bà còn tham gia nhiều phim khác: "Kinh thành tiêu cục", "Phương Thế Ngọc", "Thái cực Trương Tam Phong", "Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết"…

Mỹ nhân "Thủy hử" qua đời do bạo bệnh - Ảnh 3.

Vẻ đẹp Lưu Hồng Mai

Mỹ nhân "Thủy hử" qua đời do bạo bệnh - Ảnh 4.
Mỹ nhân "Thủy hử" qua đời do bạo bệnh - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

"Hỏa Vân Tà Thần" Lương Tiểu Long qua đời, Châu Tinh Trì thương tiếc

"Hỏa Vân Tà Thần" Lương Tiểu Long qua đời, Châu Tinh Trì thương tiếc

(NLĐO) – Ngôi sao võ thuật Lương Tiểu Long, từng hóa thân "Hỏa Vân Tà Thần" trong phim "Tuyệt đỉnh Kungfu", đã qua đời ở tuổi 77.

Ngôi sao màn bạc Brigitte Bardot qua đời tuổi 91

(NLĐO) - Ngôi sao màn bạc Brigitte Bardot - từng được ngợi ca là "biểu tượng sex" của Pháp, qua đời ở tuổi 91.

Tài tử Ahn Sung-ki trong "In the Name of the Son" qua đời sau hôn mê

(NLĐO) - Tài tử Ahn Sung-ki, đã từng đóng nhiều phim trong đó có "In the Name of the Son", qua đời sau sáu ngày hôn mê, hưởng thọ 74 tuổi.

qua đời mỹ nhân thương tiếc Thủy Hử Lưu Hồng Mai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo