Quốc tế

Thực hư việc Qatar "xem lại quan hệ đối tác với Mỹ" sau khi bị Israel tấn công

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Qatar ngày 11-9 phủ nhận thông tin "xem lại quan hệ đối tác với Mỹ" do trang Axios đăng tải.

Qatar - quốc gia vùng Vịnh - khẳng định mối quan hệ an ninh và quốc phòng của họ với Mỹ đang "mạnh mẽ hơn bao giờ hết và tiếp tục phát triển". 

Trước đó, trang Axios báo cáo "Doha đang đánh giá lại quan hệ đối tác an ninh với Washington". Tuy nhiên, Văn phòng truyền thông quốc tế Qatar gọi thông tin này là "sai sự thật".

Cùng ngày 11-9, trang Axios cho biết "Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết không tấn công Qatar nữa". 

Qatar bác thông tin "xem lại quan hệ đối tác với Mỹ" - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau vụ tấn công của Israel vào Doha ngày 9-9. Ảnh: AP

Trong vụ tấn công nhằm vào các thủ lĩnh Hamas ở Doha - Qatar ngày 9-9, ông Netanyahu được cho là không tham khảo ý kiến của Tổng thống Donald Trump hoặc bất kỳ cố vấn cấp cao nào của Washington cho đến khi tên lửa được phóng đi.

Vụ tấn công đã khiến Nhà Trắng tức giận và các nhà lãnh đạo trong khu vực cũng như trên toàn thế giới lo ngại.

Theo trang Axios, thủ tướng Qatar trả lời phỏng vấn đài CNN rằng các nhà lãnh đạo trên khắp vùng Vịnh đang thảo luận về cách ứng phó. Mặc dù vậy, ông Netanyahu được cho là "ám chỉ khả năng có thể ra lệnh tấn công một lần nữa, bất chấp yêu cầu của Tổng thống Donald Trump". 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11-9 đã lên án các cuộc không kích nhằm vào Qatar nhưng không nêu đích danh Israel – quốc gia đã thực hiện cuộc tấn công.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an nêu rõ: "Hội đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm leo thang và bày tỏ sự đoàn kết với Qatar". 15 thành viên hội đồng cũng "nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar".

Các cố vấn của tổng thống Mỹ thực sự bị sốc trước vụ tấn công ở Qatar - đồng minh thân cận của Mỹ và hiện là quốc gia thứ bảy bị Israel ném bom kể từ ngày 7-10-2023.

"Tôi không vui về toàn bộ tình hình. Tôi rất không hài lòng về mọi khía cạnh" - Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên vào tối 9-9. Các quan chức Washington cho biết Tổng thống Donald Trump đã có hai cuộc điện đàm với ông Netanyahu vào ngày 9-9 để thảo luận về vụ tấn công ở Qatar.

Trong cuộc gọi đầu tiên, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự thất vọng về quyết định của Israel và bối rối về những gì mà Tel Aviv được cho là sẽ đạt được trong dài hạn.

"Điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi yêu cầu ông đừng lặp lại điều đó nữa" - Tổng thống Donald Trump đề nghị ông Netanyahu, theo hai nguồn tin của trang Axios.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump cập nhật tình hình cho Quốc vương và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Cả hai đều tỏ ra rất tức giận. Một cựu quan chức Mỹ cho hay ông al-Thani đã nói với các quan chức Washington rằng ông coi những gì đã xảy ra là một "sự phản bội" của Israel và Mỹ.

Ông Al-Thani cũng "thông báo với đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff rằng sau khi bị cả Iran và sau đó là Israel tấn công trong vòng 6 tháng, Qatar sẽ tiến hành đánh giá sâu sắc về quan hệ đối tác an ninh với Mỹ và có thể tìm kiếm một số đối tác khác nhằm hỗ trợ an ninh cho Qatar". Thông tin này đã bị Qatar phủ nhận.

Hamas tuyên bố vụ tấn công của Israel là một thất bại vì các thủ lĩnh cấp cao của họ đều sống sót.

Syria bị tấn công nhiều nơi

Syria "lên án mạnh mẽ" các vụ tấn công của Israel vào một số địa điểm trong và xung quanh TP Homs ở phía Tây nước này và xung quanh thành phố ven biển Latakia. Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh các cuộc không kích của Israel vào rạng sáng 9-9 là "một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Cộng hòa Ả Rập Syria".

Bộ này cũng mô tả hành động trên của Israel là "mối đe dọa trực tiếp" đối với an ninh Syria và ổn định khu vực, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có lập trường rõ ràng và kiên quyết để chấm dứt các vụ tấn công của Israel, theo hãng tin SANA.

