Mỹ từ chối cho nhập cảnh, trọng tài Somalia lỡ World Cup 2026

Vụ việc bắt đầu khi một công dân Somalia dự kiến làm nhiệm vụ trọng tài tại World Cup 2026 đáp chuyến bay từ Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ xuống sân bay quốc tế Miami - Mỹ hôm 6-6 (giờ địa phương).

Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, người này được yêu cầu trải qua bước kiểm tra bổ sung.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho biết đây là quy trình thông thường khi nhân viên cần xác minh thông tin hoặc đánh giá một hành khách có đủ điều kiện vào Mỹ hay không.

"Sau quá trình kiểm tra, hành khách được xác định không đủ điều kiện nhập cảnh Mỹ do những vấn đề phát sinh trong khâu thẩm tra. Người này là một trọng tài được lựa chọn làm nhiệm vụ tại FIFA World Cup 2026" - CBP thông báo hôm 8-6 (giờ địa phương).

Trọng tài Omar Artan đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ trước thềm World Cup 2026. Ảnh: Ulrik Pedersen

CBP không nêu chi tiết những vấn đề phát sinh trong quá trình thẩm tra. Vì vậy, nguyên nhân cụ thể khiến trọng tài người Somalia bị từ chối nhập cảnh hiện vẫn chưa được làm rõ.

CBP cũng không công bố danh tính người bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Tuy nhiên, ông Omar Artan là trọng tài Somalia duy nhất được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) lựa chọn làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

FIFA sau đó xác nhận trọng tài Artan không thể tham gia tập huấn hoặc điều hành các trận đấu tại giải.

"Chúng tôi không tham gia vào thủ tục nhập cảnh của nước chủ nhà, bao gồm việc cấp thị thực. FIFA đã được cơ quan chức năng thông báo rằng quyết định từ chối nhập cảnh đối với ông Artan hiện vẫn chưa thay đổi" – AP dẫn thông báo từ FIFA nêu rõ.

FIFA đồng thời nhấn mạnh quyền quyết định cuối cùng thuộc về nước chủ nhà: "Tương tự các sự kiện trước đây của FIFA, chính phủ sở tại là bên quyết định ai được cấp thị thực và ai được phép nhập cảnh".

Theo CBP, tất cả người đến Mỹ, bao gồm vận động viên, HLV và các thành viên phục vụ giải đấu, đều phải trải qua quá trình kiểm tra và thẩm tra. Việc cho phép nhập cảnh được xem xét riêng theo từng trường hợp, dựa trên dữ liệu thực thi pháp luật, an ninh quốc gia và nhập cư tại thời điểm làm thủ tục.

Việc bị từ chối nhập cảnh khiến trọng tài Artan lỡ cơ hội làm nhiệm vụ tại giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ từ ngày 11-6 đến 19-7.

Giải đấu lần đầu quy tụ 48 đội tuyển, tổ chức 104 trận tại 16 sân vận động ở Mỹ, Canada và Mexico.