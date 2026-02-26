Mỹ tung thêm đòn với Iran ngay trước khi ngồi vào bàn đàm phán

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào cá nhân, doanh nghiệp và tàu thuyền bị cáo buộc "hỗ trợ hoạt động bán dầu trái phép và chương trình tên lửa đạn đạo Iran".

Động thái này được xem là bước leo thang sức ép của Washington đối với Tehran trước thềm vòng đàm phán hạt nhân thứ ba dự kiến diễn ra tại Geneva -Thụy Sĩ ngày 26-2.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 25-2 (giờ địa phương) cho biết các biện pháp mới tập trung vào đội tàu "bóng tối" của Iran – mạng lưới bị cáo buộc đã vận chuyển lượng dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu trị giá "hàng trăm triệu USD" ra nước ngoài.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Iran trước vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) cũng áp đặt trừng phạt đối với 9 cá nhân và tổ chức tại Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Họ bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Bộ Quốc phòng Iran tiếp cận hóa chất tiền chất cùng thiết bị nhạy cảm phục vụ phát triển vũ khí.

"Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa lên Iran nhằm vào năng lực vũ khí của chính quyền này" - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu trong tuyên bố.

Loạt trừng phạt được công bố trong bối cảnh các quan chức Mỹ, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff, chuẩn bị bước vào vòng đàm phán tiếp theo với Iran tại Geneva dưới sự trung gian của Oman.

Kênh Al Jazeera hôm 26-2 cho hay Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với người đồng cấp Oman Badr al-Busaidi tại Geneva để bàn luận các điều khoản về thỏa thuận tiềm năng với Mỹ.

Nội dung thảo luận xoay quanh hồ sơ hạt nhân của Iran và khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt từ Washington.

Trước đó, vòng đàm phán thứ hai diễn ra ngày 17-2 đã ghi nhận một số tiến triển ban đầu. Ông Araghchi cho biết hai bên đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề, có thể làm nền tảng cho dự thảo thỏa thuận tương lai.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận vẫn còn những bất đồng quan trọng, đặc biệt là các yêu cầu cốt lõi của Washington.

Ngoài việc yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, Mỹ và Israel trước đó cũng kêu gọi Tehran dừng phát triển tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng thân Iran tại Trung Đông.

Mỹ kiên định quan điểm Iran không được làm giàu uranium hay sở hữu vũ khí hạt nhân – điều mà Tehran đến nay vẫn chưa chấp nhận.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 25-2, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington vẫn chờ Tehran đưa ra cam kết rõ ràng rằng "sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân".

Ông cũng cáo buộc Iran tiếp tục theo đuổi tham vọng quân sự, bất chấp các cảnh báo trước đó của Mỹ. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Washington sẵn sàng sử dụng nhiều công cụ khác nhau nếu giải pháp ngoại giao thất bại, đồng thời cho biết Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc, khẳng định Tehran không phát triển tên lửa tầm xa, cho biết tầm bắn hiện tại được giới hạn dưới 2.000 km nhằm mục đích phòng vệ.

Ông cũng nhấn mạnh Iran "không từ bỏ quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình".