HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ tung thêm đòn với Iran ngay trước khi ngồi vào bàn đàm phán

(NLĐO) - Mỹ áp đặt thêm loạt trừng phạt mới nhằm vào Iran ngay trước vòng đàm phán hạt nhân trong khi 2 bên vẫn còn nhiều bất đồng cốt lõi chưa thể thu hẹp.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào cá nhân, doanh nghiệp và tàu thuyền bị cáo buộc "hỗ trợ hoạt động bán dầu trái phép và chương trình tên lửa đạn đạo Iran".

Động thái này được xem là bước leo thang sức ép của Washington đối với Tehran trước thềm vòng đàm phán hạt nhân thứ ba dự kiến diễn ra tại Geneva -Thụy Sĩ ngày 26-2.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 25-2 (giờ địa phương) cho biết các biện pháp mới tập trung vào đội tàu "bóng tối" của Iran – mạng lưới bị cáo buộc đã vận chuyển lượng dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu trị giá "hàng trăm triệu USD" ra nước ngoài.

Mỹ tăng sức ép Iran trước đàm phán hạt nhân - Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Iran trước vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) cũng áp đặt trừng phạt đối với 9 cá nhân và tổ chức tại Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Họ bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Bộ Quốc phòng Iran tiếp cận hóa chất tiền chất cùng thiết bị nhạy cảm phục vụ phát triển vũ khí.

"Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa lên Iran nhằm vào năng lực vũ khí của chính quyền này" - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu trong tuyên bố. 

Loạt trừng phạt được công bố trong bối cảnh các quan chức Mỹ, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff, chuẩn bị bước vào vòng đàm phán tiếp theo với Iran tại Geneva dưới sự trung gian của Oman. 

Kênh Al Jazeera hôm 26-2 cho hay Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với người đồng cấp Oman Badr al-Busaidi tại Geneva để bàn luận các điều khoản về thỏa thuận tiềm năng với Mỹ.

Nội dung thảo luận xoay quanh hồ sơ hạt nhân của Iran và khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt từ Washington.

Trước đó, vòng đàm phán thứ hai diễn ra ngày 17-2 đã ghi nhận một số tiến triển ban đầu. Ông Araghchi cho biết hai bên đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề, có thể làm nền tảng cho dự thảo thỏa thuận tương lai.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận vẫn còn những bất đồng quan trọng, đặc biệt là các yêu cầu cốt lõi của Washington.

Ngoài việc yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, Mỹ và Israel trước đó cũng kêu gọi Tehran dừng phát triển tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng thân Iran tại Trung Đông.

Mỹ kiên định quan điểm Iran không được làm giàu uranium hay sở hữu vũ khí hạt nhân – điều mà Tehran đến nay vẫn chưa chấp nhận.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 25-2, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington vẫn chờ Tehran đưa ra cam kết rõ ràng rằng "sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân".

Ông cũng cáo buộc Iran tiếp tục theo đuổi tham vọng quân sự, bất chấp các cảnh báo trước đó của Mỹ. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Washington sẵn sàng sử dụng nhiều công cụ khác nhau nếu giải pháp ngoại giao thất bại, đồng thời cho biết Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc, khẳng định Tehran không phát triển tên lửa tầm xa, cho biết tầm bắn hiện tại được giới hạn dưới 2.000 km nhằm mục đích phòng vệ.

Ông cũng nhấn mạnh Iran "không từ bỏ quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình".

Tin liên quan

Mỹ triển khai phi đội "Chim ăn thịt" F-22 tới Israel trước thềm đàm phán với Iran

Mỹ triển khai phi đội "Chim ăn thịt" F-22 tới Israel trước thềm đàm phán với Iran

(NLĐO) - Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ có mặt tại Israel trong đợt huy động lực lượng quân sự kỷ lục, tạo áp lực tối đa trước thềm đàm phán hạt nhân với Iran.

Điểm nóng xung đột ngày 25-2: Đằng sau quyết định của ông Donald Trump về Iran

(NLĐO) - Quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc có ra lệnh không kích Iran hay không sẽ phụ thuộc một phần vào đánh giá của các đặc phái viên.

Mỹ - Iran duy trì đàm phán giữa căng thẳng

Mỹ lâu nay tuyên bố Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc năng lực chế tạo chúng và Tehran cũng không được phép làm giàu uranium.

Mỹ Donald Trump đàm phán hạt nhân Trung Đông Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo