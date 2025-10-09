Từ trái sang: Hứa Mạnh Dũng, Trần Tuấn Kiệt và Trần Đại Chính trong buổi giới thiệu về vở "Ảo quan"

Chiều 10-10, tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, NSND Mỹ Uyên – Giám đốc nhà hát – và đạo diễn Chinh Ba đã tổ chức buổi giới thiệu dự án nhạc kịch thể nghiệm "Ảo quan", đánh dấu bước khởi động cho một hành trình nghệ thuật mang đậm hơi thở xã hội đương đại.

Sự kiện diễn ra đúng vào Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới (World Mental Health Day), tạo nên sự giao thoa đầy ý nghĩa giữa sân khấu và sứ mệnh cộng đồng.

Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới và thông điệp của sân khấu Ngày 10-10 hằng năm được Liên đoàn Sức khỏe Tâm thần Thế giới chọn là Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới, nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục cộng đồng và thúc đẩy hành động chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi những áp lực tâm lý, sự cô đơn và trầm cảm ngày càng phổ biến, việc đưa chủ đề này lên sân khấu là một hành động dũng cảm và có chiều sâu nhân văn.

Mỹ Uyên đặt niềm tin vào 5 suất diễn vở "Ảo quan"

Tại buổi giới thiệu, NSND Mỹ Uyên chính thức công bố dự án hợp tác giữa Sân khấu nhỏ 5B và đạo diễn Chinh Ba – người đảm nhiệm viết kịch bản và đạo diễn tác phẩm. Ê kíp đã trình diễn hai cảnh nhỏ của vở và giới thiệu từng diễn viên, nhân vật cũng như phương pháp dàn dựng của đạo diễn.

Một cảnh trong vở "Ảo quan"

"Đây là một tác phẩm nghệ thuật hướng đến cộng đồng bằng cách chạm đến một trong những vấn đề gai góc và cấp thiết nhất hiện nay: trầm cảm và tự tử. Tôi kỳ vọng dự án sẽ tạo được sự lan tỏa tích cực và thu hút khán giả đến xem, chia sẻ với chúng tôi về đề tài này. Vở sẽ công diễn 5 suất trong tháng 11-2025" – NSND Mỹ Uyên chia sẻ.

Kịch bản "Ảo quan" khai thác chủ đề tử vong vì trầm cảm – nỗi ám ảnh âm thầm trong xã hội hiện đại – qua câu chuyện của một gia đình có ba người con và hai bà mẹ, phản ánh những mâu thuẫn, áp lực và sự đổ vỡ tâm lý trong các mối quan hệ thân thuộc.

Vở diễn được xây dựng theo phong cách nhạc kịch thể nghiệm, nơi diễn viên vừa hát, vừa múa, vừa hóa thân để chuyển tải những biến động nội tâm dữ dội.

NSND Mũ Uyên và đạo diễn Chinh Ba (giữa) giới thiệu các diễn viên tham gia vở "Ảo quan"

Không gian sân khấu được thiết kế đa tầng, kết hợp âm nhạc, hình thể, thị giác và tâm lý, đưa khán giả bước vào hành trình đối diện thẳng với sự mong manh của con người trước vòng xoáy áp lực và cô đơn.

Lấy cảm hứng từ hiện tượng tâm lý, "Ảo quan" mở đầu bằng sự ra đi, liên tiếp và đột ngột của hai chàng trai trẻ, kéo theo một chuỗi bi kịch trên hành trình tìm kiếm nguyên nhân trong vô vọng của hai bà mẹ.

Cùng với nỗi đau mất con, hai bà mẹ phải đối diện với bạo lực truyền thông, những cuộc tranh cãi không hồi kết của công chúng, sự dằn vặt, nội tâm, khi không rõ nguyên nhân có phải do cách đối xử của mình đối với con cái hay không, và đối diện với các hành viên còn lại trong gia đình.

NSND Mỹ Uyên trao tặng hoa cho đại diễn các đơn vị đồng hành với dự án "Ảo quan"

Mỹ Uyên đặt niềm tin vào chuỗi sự kiện ý nghĩa

Bên cạnh với diễn này còn có lịch trình dự án với chuỗi sự kiện vệ tinh diễn ra lúc 15 giờ đến 18 giờ, tạo không gian đối thoại về gia đình, tinh thần và cộng đồng.

Ngày 11-10, sự kiện "Mở lời - Mình nói chuyện được không?": Tọa đàm về sức khỏe tâm lý người trẻ của cộng đồng LGBT và cách trò chuyện an toàn về tự tử.

Ngày 25-10, sự kiện "Mở lòng - Chuyện trời đánh": đối thoại với phụ huynh có con trong cộng đồng LGBT qua mô hình giả lập bữa cơm gia đình.

Ngày 1-11, tọa đàm "Biết và diễn" - Kịch bản cho sự thấu hiểu, thực hành viết và trình diễn kịch bản về tâm lý hướng đến cách trò chuyện an toàn.

Ngày 9-11, talk show giao lưu giữa nghệ sĩ tham gia vở "Ảo quang" và khán giả về chủ đề phương pháp thực hành vở diễn.

Đạo diễn Chinh Ba (cầm micro) giới thiệu các diễn viên của vở "Ảo quan"

Dàn diễn viên trẻ – nguồn năng lượng mới

Tham gia dự án là những gương mặt trẻ giàu năng lượng của sân khấu TP HCM như: Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Mỹ Uyên, ca sĩ Hồ Hoàng Ngọc, diễn viên Trần Đại Chính và bé Đào Minh Khang. Diễn viên Quang Phúc Toàn và bé Mai Thiên Quý, diễn viên Trần Tuấn Kiệt, diễn viên Thiên Tường, diễn viên Phất Đồ, diễn viên Tống Liên, diễn viên Hứa Mạnh Dũng và Vũ Thiên Bảo.

Họ đảm nhận vai trò diễn viên và là những "người truyền tin", mang thông điệp về sức khỏe tâm thần đến gần hơn với khán giả.

Diễn viên Trần Đại Chính và NSND Mỹ Uyên

"Việc dấn thân vào một kịch bản thử nghiệm đòi hỏi kỹ năng cao cả về diễn xuất lẫn ca hát và múa là một thử thách lớn, nhưng cũng cho thấy khát vọng đổi mới của thế hệ nghệ sĩ trẻ trong việc tạo ra những tác phẩm vừa khắc nghiệt, vừa nhân văn" – đạo diễn Chinh Ba nói.

Chinh Ba - Từ sân khấu đến cộng đồng

Không dừng lại ở 5 suất diễn ra mắt công chúng TP HCM, "Ảo quan" còn mở rộng thành một chuỗi hoạt động xã hội phối hợp với Trung tâm ISC, nhân Ngày "Phòng chống tự tử thế giới" (10-10).

Chuỗi hoạt động này bao gồm các buổi tọa đàm, gặp gỡ với chuyên gia tâm lý, nhà nghiên cứu xã hội, giúp khán giả không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn có cơ hội tiếp cận thông tin, thảo luận và hình thành mạng lưới địa chỉ hỗ trợ tâm lý cho người trầm cảm.

Đây chính là điểm nhấn để "Ảo quan" hướng tới trở thành một dự án gắn kết nghệ thuật và đời sống, đưa ánh sáng sân khấu soi rọi vào những góc khuất tâm hồn ngoài đời thực.

"Ảo quan", bước đi táo bạo của sân khấu TP HCM

Trong bối cảnh sân khấu TP HCM đang nỗ lực đổi mới để tiếp cận khán giả trẻ, "Ảo quan" nổi bật như một minh chứng cho sự sáng tạo, dấn thân và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ.

Với hình thức thể nghiệm, chủ đề gai góc và chuỗi hoạt động cộng đồng đồng hành, dự án này có thể mở ra một hướng đi mới cho sân khấu Việt Nam: biến sân khấu thành diễn đàn xã hội, nơi khán giả không chỉ đến để xem mà còn để chia sẻ, đối thoại và chữa lành.

Đạo diễn Chinh Ba nói về dự án đưa vở "Ảo quan" đến gần hơn với khán giả trẻ

"Chúc mừng ê kíp đã nỗ lực để mang đến cho khán giả một vở kịch thử nghiệm về vấn đề mà xã hội quan tâm. Chúc dự án thành công, thu hút đông khán giả" – NSND Trịnh Kim Chi nói.



