Hành động đẹp của nam thủ khoa Trường ĐH Luật Huế

Sáng 5-9, Trường ĐH Luật - ĐH Huế long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026. Năm nay, nhà trường đón nhận hơn 1.400 tân sinh viên từ mọi miền đất nước về học tập, mang đầy những nét văn hóa vùng miền khác nhau nhưng đều có tinh thần chung là truyền thống hiếu học.

Tân thủ khoa Nguyễn Đậu Thái Bình được nhà trường tặng học bổng và giấy khen.

Thủ khoa năm nay, tân sinh viên Đậu Nguyễn Thái Bình, là thủ khoa của TP Huế và là thí sinh có điểm cao thứ 4 trên toàn quốc. Vì vậy, Thái Bình được Trường ĐH Luật Huế trao giấy khen và học bổng trị giá 30 triệu đồng.

Ban Giám hiệu Trường ĐH Luật Huế trao thưởng cho thủ khoa Đậu Nguyễn Thái Bình.

Sau khi nhận học bổng, Thái Bình đã quyết định trích 10 triệu đồng để hỗ trợ những bạn sinh viên cùng khóa có hoàn cảnh khó khăn, nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập. Hành động đẹp ấy không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia mà còn thể hiện trách nhiệm của một người trẻ biết nâng đỡ những ước mơ còn dang dở quanh mình.

Thủ khoa Đậu Nguyễn Thái Bình là cựu học sinh lớp 12 chuyên Toán 1, Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Vào năm học 2022 – 2023, Thái Bình cùng nhóm nghiên cứu giành giải nhì cuộc thi Khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia với đề tài "Hành vi lạm dụng điện thoại thông minh ở học sinh trung học: Thực trạng và cách phòng ngừa". Những thành tích ấy đã giúp em được xét tuyển thẳng vào Trường ĐH Luật Huế.

Trao thưởng cho 3 sinh viên đồng thủ khoa của Trường ĐH Y Dược - ĐH Huế và cũng là đồng thủ khoa ĐH Huế khóa tuyển sinh hệ chính quy năm 2025.

Dịp này, Trường ĐH Luật Huế cũng trao 20 triệu đồng cho Á khoa là sinh viên Hoàng Công Quý; khen thưởng 69 sinh viên có nhiều phấn đấu trong rèn luyện, học tập và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong năm học 2024-2025.

Năm học 2025-2026, Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế đón nhận 1.411 tân sinh viên khóa 2025 thuộc 11 ngành đào tạo bậc ĐH hệ chính quy. Tại lễ khai giảng vào sáng cùng ngày, nhà trường tổ chức tuyên dương 12 sinh viên thủ khoa các ngành tuyển sinh năm 2025 và 1 sinh viên trúng tuyển đạt huy chương bạc Olympic sinh học quốc tế ở bậc trung học phổ thông.

Trao khen thưởng cho 13 tập thể lớp sinh viên xuất sắc, 4 tập thể lớp sinh viên tiên tiến, khen thưởng 456 sinh viên trong năm học 2024-2025, khen thưởng 20 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện tiêu biểu nhất theo ngành học năm học 2024-2025.