Nam sinh 16 tuổi để lại xe máy và điện thoại trên cầu rồi mất tích một cách bí ẩn

Hình ảnh nam sinh trước thời điểm mất tích - Ảnh Công an xã Nam Trạch

Ngày 4-11, Công an xã Nam Trạch (Quảng Trị) thông tin đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm em Nguyễn Đức Hoàng (SN 2009, trú thôn Tây Thành, xã Nam Trạch) - người được gia đình báo tin mất tích từ ngày 1-11.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 1-11, Hoàng điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ, biển kiểm soát 73F1-253.65 rời nhà và không liên lạc lại.

Đến sáng 2-11, gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện xe máy, điện thoại di động và đôi dép của Hoàng bị bỏ lại trên cầu Gây (thuộc thôn Đông Thành nối thôn Sao Sa, xã Nam Trạch).

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng (nghi vấn em Hoàng nhảy cầu xuống sông tự tử), Công an xã Nam Trạch đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ và người dân tổ chức tìm kiếm dọc tuyến sông Dinh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của em.

Được biết, Hoàng cao khoảng 1,65 m, khi rời nhà mặc áo phông đen, quần thể thao sọc trắng. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai tích cực.

Công an xã Nam Trạch đề nghị người dân, nếu phát hiện người có đặc điểm nhận dạng tương tự hoặc có thông tin liên quan, liên hệ số điện thoại trực ban: 02323.862468 để phối hợp xác minh, xử lý.



