Nam sinh lớp 6 mất trí nhớ tạm thời sau vụ tai nạn do áo mưa

Đến tối 23-10, em Mai Nhật Huy, học sinh lớp 6 Trường THCS Thủy Bằng (phường Kim Long, TP Huế), vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực sau vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nhật Hoàng.

Theo thông tin ban đầu từ bà Cao Thị Hồng Lam, Hiệu trưởng Trường THCS Thủy Bằng, sáng 23-10, do mưa lũ vì ảnh hưởng của bão Fengshen nên học sinh toàn trường được nghỉ học ở nhà. Tuy nhiên, Huy vẫn đạp xe ra ngoài, không may gặp mưa to, gió lớn, áo mưa bị gió quật che mắt khiến em tông vào một chiếc xe khác gần khu vực cầu Tuần và ngã xuống đường.

Gia cảnh của học sinh lớp 6.

Người dân kịp thời đưa Huy đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Em bị chấn thương, được bác sĩ may lại vết thương ở chân và hiện đang được theo dõi dấu hiệu chấn thương sọ não trong tình trạng mất trí nhớ tạm thời.

Gia đình em Huy rất khó khăn. Cha mẹ ly hôn, Huy và chị gái học lớp 9, ở với mẹ. Họ sống dựa vào đồng lương ít ỏi của người mẹ làm công nhân. May mắn đầu năm học 2025-2026, nhà trường đã kêu gọi được hỗ trợ thẻ BHYT cho hai chị em Huy.

Nhà trường cho biết vào ngày mai (24-10), Trường THCS Thủy Bằng sẽ phát động quyên góp trong tập thể giáo viên, học sinh để hỗ trợ Huy và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cộng đồng mạng ở Huế cũng đang chia sẻ về hoàn cảnh này để kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân.