Nam sinh lớp 9 ngất xỉu, tử vong trong giờ học thể dục

Ngày 18-4, UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự cho em N.H.G.B (học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An). UBND phường kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ vì gia đình nam sinh này thuộc diện khó khăn.

Trường THCS Chu Văn An, phường Bắc Gia Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17-4, em B. cùng cả lớp khởi động trong giờ học môn bóng rổ tại trường. sau đó, em bất ngờ ngất xỉu.

Nhân viên y tế và giáo viên của Trường THCS Chu Văn An nhanh chóng thực hiện sơ cứu, đưa B. đến trung tâm y tế gần nhất rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, lúc này em được xác định đã tử vong.

Nguyên nhân tử vong của nam sinh lớp 9 nêu trên vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.