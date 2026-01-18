Nam thanh niên bị chém suýt chết vì treo 2 cây dao trên xe máy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nam thanh niên bị chém suýt chết vì treo 2 cây dao trên xe máy

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Tại cơ quan công an, 2 đối tượng ở tỉnh An Giang đã thừa nhận chém suýt chết một nam thanh niên trên đường đi làm về có treo 2 cây dao trên xe

Ngày 18-1, liên quan vụ một nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998; cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Bùi Thanh Tuấn (SN 2000; cư trú xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nam thanh niên bị chém suýt chết vì treo dao trên xe máy ở An Giang - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Tuấn Anh

Đồng thời, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh; riêng Bùi Thanh Tuấn đang bị tạm giam trong một vụ án khác nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 23 giờ ngày 17-10-2025, Tuấn Anh và Thanh Tuấn cùng một số người nhậu tại nhà của một người quen ở xã Sơn Kiên. Lúc này, chị A.T (SN 2007, là tiếp viên của quán karaoke) chạy xe đến nói với Tuấn Anh và Thanh Tuấn rằng có người mang hung khí đến quán karaoke để phá.

Nghe A.T nói vậy nên Tuấn Anh và Thanh Tuấn cầm mỗi người một cây dao tự chế rồi cùng nhau đi đến quán karaoke.

Trên đường đi, Tuấn Anh và Thanh Tuấn nhìn thấy anh N.P.N (SN 2001; cư trú xã Sơn Kiên) đang trên đường đi làm về, trên xe có treo 2 cây dao dùng để cạo ống khói lò đốt rác.

Tuấn Anh và Thanh Tuấn cho rằng anh N. là người đến phá quán nên cầm hung khí mang theo chém nhiều nhát vào người anh N. gây thương tích nặng. Sau đó, cả 2 rời khỏi hiện trường.

Riêng anh N. được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 39%.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã mời Tuấn Anh và Thanh Tuấn lên làm việc. Tại đây, cả 2 đã thừa nhận chém nhầm người.

Tin liên quan

Người chị dâu bị em rể chém trọng thương trong thảm án 3 người tử vong đã qua cơn nguy kịch

Người chị dâu bị em rể chém trọng thương trong thảm án 3 người tử vong đã qua cơn nguy kịch

(NLĐO)- Sau khi bị em rể tới nhà chém trọng thương, người chị dâu trong vụ thảm án 3 người tử vong ở Thanh Hóa đã qua cơn nguy kịch

Cuộc hôn nhân sóng gió khiến người vợ bị chồng chém chết đúng ngày ra tòa

(NLĐO)- Đúng ngày ra tòa hòa giải ly hôn, người phụ nữ đã bị người chồng từng "đầu ấp tay gối" xuống tay chém chết. Vụ việc gây rúng động làng quê

Khởi tố vụ án chồng chém vợ và cháu tử vong, chém chị dâu trọng thương

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án liên quan tới vụ việc chồng chém vợ và cháu tử vong, chém chị dâu trọng thương rồi nhảy lầu tự tử

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can nam thanh niên khởi tố tỉnh an giang cố ý gây thương tích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo