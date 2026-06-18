Nam thanh niên nhập viện sau nhiều giờ làm việc dưới nắng nóng

Nam thanh niên 25 tuổi, vừa được các bác sĩ Khoa Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện E (Hà Nội) điều trị do tổn thương thận cấp và tiêu cơ vân sau nhiều giờ lao động liên tục ngoài trời nắng nóng.

Bệnh nhân bị tổn thương thận cấp sau nhiều giờ lao động ngoài trời nắng nóng. Ảnh: Thanh Xuân

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lập, Khoa Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện E, khi nhập viện, bệnh nhân mệt mỏi nhiều, đau nhức cơ toàn thân, co cứng tay chân, khát nước liên tục, tiểu ít và nước tiểu sẫm màu bất thường.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh bị tổn thương thận cấp do mất nước nghiêm trọng, kèm tiêu cơ vân - tình trạng các tế bào cơ bị phá hủy, giải phóng các chất độc vào máu, có thể dẫn đến suy thận nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh nhân cho biết làm công việc xây dựng và thường lao động ngoài trời khoảng 11 giờ mỗi ngày. Sau một ngày làm việc dưới thời tiết nắng nóng, anh xuất hiện đau nhức cơ thể, đặc biệt ở tay và chân, kèm cảm giác khát nước nhiều. Tình trạng nhanh chóng nặng lên với các cơn đau mỏi dữ dội, tay chân co cứng và kiệt sức, phải nhập viện cấp cứu.

Khi được chuyển đến Bệnh viện E, nước tiểu của bệnh nhân vẫn sẫm màu như nước chè đặc, đau mỏi cơ nhiều và liên tục khát nước.

Theo bác sĩ Lập, lao động kéo dài trong điều kiện nắng nóng nhưng không bù đủ nước và điện giải là yếu tố làm tăng nguy cơ mất nước, rối loạn điện giải, từ đó dẫn tới tiêu cơ vân và tổn thương thận cấp. Khi cơ thể hoạt động cường độ cao dưới nhiệt độ môi trường lớn, lượng nước mất qua mồ hôi rất nhiều. Nếu không được bổ sung kịp thời, thận phải làm việc quá tải để đào thải các sản phẩm từ quá trình hủy cơ.

Tuy nhiên, bác sĩ Lập cũng lưu ý nắng nóng không phải nguyên nhân duy nhất gây suy thận cấp. Bệnh còn có thể xuất hiện do nhiễm trùng nặng, mất máu, sốc, tác dụng phụ của thuốc hoặc các bệnh lý nền. Dù vậy, công nhân xây dựng, người lao động ngoài trời và người tập luyện thể lực cường độ cao là nhóm có nguy cơ cao hơn trong những đợt nắng nóng kéo dài.

Các chuyên gia cũng cảnh báo nhiều người thường chủ quan với các dấu hiệu ban đầu như mệt mỏi bất thường, đau nhức cơ kéo dài, chuột rút, khát nước nhiều, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Đây có thể là biểu hiện sớm của mất nước nghiêm trọng, rối loạn điện giải hoặc tiêu cơ vân cần được thăm khám sớm.

Theo bác sĩ Lập thời gian gần đây, Bệnh viện E ghi nhận số ca tiêu cơ vân và tổn thương thận cấp có xu hướng gia tăng, nhiều trường hợp liên quan đến lao động ngoài trời hoặc vận động quá sức trong thời tiết nắng nóng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế làm việc trong khung giờ nắng gắt, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung đủ nước và điện giải, đồng thời đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường để tránh những biến chứng nguy hiểm.