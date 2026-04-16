Nam thanh niên ở TPHCM lôi kéo cả mẹ và vợ vào ma túy

Ngày 16-4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Bé Trung (SN 1995, ngụ tại TPHCM), Hàn Thanh Nương (SN 1970) và Nguyễn Nhựt Hào (SN 2003), cùng ngụ tại TPHCM, về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Bé Trung 20 năm tù, Hàn Thanh Nương 17 năm tù và Nguyễn Nhựt Hào 9 năm tù. Bị cáo Trung còn phải nộp phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Nội dung vụ án thể hiện, chiều 6-8-2023, phát hiện Hàn Thanh Nương có biểu hiện nghi vấn, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện đang vận chuyển khối lượng lớn ma túy, bao gồm 445,3700 gam Ketamine; 118,7800 gam MDMA, Ketamine và 1,2379 gam MDMA.

Nương khai ma túy trên là của con ruột Nguyễn Bé Trung.

Kết quả điều tra xác định khoảng đầu năm 2023, Trung quen người tên Nguyễn Minh Hiếu (không rõ lai lịch) và nảy sinh ý định mua ma túy từ người này để bán lại kiếm lời.

Trung nhờ vợ là Ngô Thị Tươi, mẹ là Hàn Thanh Nương và thuê bạn là Nguyễn Nhựt Hào phụ giúp giao ma túy.

Tháng 7-2023, Trung đã 2 lần mua ma túy từ người tên Hiếu lần lượt là 50 gam Ketamine giá 20 triệu đồng và 300 gam Ketamine giá 120 triệu đồng. Số ma túy này được Trung chia lẻ ra bán cho khách.

Ngày 6-8-2023, Trung bị cơ quan công an bắt giữ. Lúc này, Tươi liên lạc với Trung không được nên nghi ngờ, sau đó lấy toàn bộ số ma túy Trung cất giấu đưa cho Nương đem đi vứt bỏ.

Do chưa xác định được Tươi đang ở đâu, cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra Quyết định truy nã đối với Tươi và Quyết định tách tài liệu liên quan trong vụ án hình sự, để tiếp tục điều tra làm rõ, sẽ xem xét xử lý sau khi đủ căn cứ.