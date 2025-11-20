Nâng bước công nhân

Gần 15 năm làm Chủ tịch Công đoàn, chị Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, TP HCM), luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được chủ doanh nghiệp (DN) tin tưởng và là chỗ dựa tin cậy của người lao động (NLĐ).

Người khởi xướng

Siêu thị Công đoàn tại Yazaki là một trong những mô hình đầu tiên tại tỉnh Bình Dương cũ. Theo chị Nhung, qua khảo sát, Ban Chấp hành Công đoàn nhận thấy sau giờ tan ca, NLĐ có rất ít thời gian đi chợ để mua sắm, việc cân đối chi tiêu cũng là vấn đề đau đầu đối với họ, nhất là lao động xa quê. Vì thế, Công đoàn đã đề xuất với DN xây dựng mô hình siêu thị Công đoàn tại công ty, với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu nhưng giá thấp hơn thị trường.

Để phát huy hiệu quả của siêu thị Công đoàn, chị Nhung còn liên kết với hệ thống siêu thị Co.opmart, định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi tuần sẽ triển khai chương trình bán hàng với giá ưu đãi từ 10% - 45% cho NLĐ. "Siêu thị đầu tiên được mở tại Dĩ An, sau đó đã được triển khai đến các chi nhánh còn lại ở KCN Mỹ Phước và tỉnh Trà Vinh cũ" - chị Nhung nhớ lại.

Theo chị Nhung, sở dĩ các mặt hàng trong siêu thị Công đoàn giá rẻ hơn thị trường bên ngoài là do người bán hàng trong siêu thị Công đoàn không phải trả tiền điện, nước và mặt bằng. Ngoài ra, mỗi tháng siêu thị cũng có chương trình rút thăm trúng thưởng cho NLĐ đến mua hàng từ 100.000 đồng trở lên, tổng giá trị giải thưởng cho mỗi xưởng là 8 triệu đồng. Nếu so với những khoản phải trả này khi họ thuê bên ngoài thì người bán vẫn có lời.

Chị Phạm Thị Tuyết Nhung (bìa trái) đến phòng trọ thăm, hỗ trợ người lao động. Ảnh: THẢO NGUYỄN

Đây là cách làm hay và có hiệu quả được đông đảo NLĐ tán thành, công nhân (CN) Phạm Thị Hồng (nhà máy Dĩ An) cho biết với CN, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, quan trọng hơn CN có thể mua hàng vào bất kỳ thời điểm nào, không sợ tăng ca về muộn không biết mua hàng ở đâu.

Yazaki cũng là DN đi đầu trong việc xây nhà trẻ cho con CN ngay trong khuôn viên nhà máy từ đề xuất của Công đoàn. Từ chỗ thấu hiểu được nỗi vất vả của NLĐ trong việc gửi con, tiền ăn, tiền học, tiền trọ... Công đoàn đã mạnh dạn đề xuất với ban giám đốc xây dựng trường mầm non cho con em NLĐ ngay trong khuôn viên công ty. Hiệu quả mang lại của mô hình này là thuận tiện cho NLĐ trong việc làm thêm giờ, trong khi con họ vẫn có người chăm sóc. Học phí mỗi tháng chỉ mất vài trăm ngàn đồng, một mức đóng rất thấp.

Ngoài ra, hằng năm, trên cơ sở khảo sát đời sống NLĐ, chị Nhung cùng Công đoàn công ty kịp thời đề xuất ban giám đốc bổ sung, điều chỉnh chế độ tiền lương, phúc lợi, nhờ vậy quan hệ lao động tại DN luôn ổn định. Hay tin NLĐ gặp khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, chị đích thân đứng ra vận động tập thể lao động đóng góp để chia sẻ, có những trường hợp được hỗ trợ gần nửa tỉ đồng. Chị cũng là người khởi xướng chương trình "Chuyến xe xuân nghĩa tình" đưa CN về quê ăn Tết miễn phí hằng năm.

Thủ lĩnh trong thương lượng

Nhiều năm qua, Công ty CP Cơ khí Xây dựng Tháp Kim (phường Bình Lợi Trung, TP HCM) luôn là đơn vị tiêu biểu, có nhiều mô hình chăm lo sáng tạo, ý nghĩa, làm hài lòng NLĐ. Làm nên thành công đó là nhờ thiện chí chăm lo của ban giám đốc cũng như sự nỗ lực trong xây dựng chính sách, phúc lợi của Công đoàn công ty.

Với vai trò là đầu tàu của Công đoàn công ty, chị Nguyễn Thị Hoa đã đóng góp rất lớn trong quá trình ấy. Chị cho biết công ty hoạt động trong lĩnh vực gia công, lắp dựng kết cấu thép - môi trường lao động nặng nhọc, có yếu tố nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật và tính kỷ luật cao. Những năm qua, thị trường xây dựng và cơ khí có nhiều biến động, do vậy Công đoàn công ty luôn xác định mục tiêu hàng đầu là giữ vững việc làm và chăm lo tốt hơn cho NLĐ. Để làm được điều đó, Công đoàn đã chủ động cùng với DN khảo sát ý kiến NLĐ để bổ sung, xây dựng được thỏa ước lao động tập thể tốt nhất trong điều kiện cho phép.

Trên cơ sở đó, chị Hoa cùng Ban Chấp hành Công đoàn công ty kiên trì đề xuất các điều khoản có lợi cho NLĐ, phù hợp với điều kiện và đặc thù ngành nghề để bổ sung vào thỏa ước như tăng thêm ngày nghỉ phép, hỗ trợ bữa ăn giữa ca, tăng mức thưởng lễ, Tết, phụ cấp độc hại… "Chúng tôi luôn xác định phải mạnh dạn, kiên trì trong thương lượng, sẵn sàng nói lên tiếng nói của NLĐ. Có như thế mới tạo được niềm tin, sự gắn bó trong đoàn viên. NLĐ cũng thấy rõ được vai trò của Công đoàn, hiểu Công đoàn" - chị Hoa nói.

Nhờ làm tốt công tác thương lượng, đến nay, NLĐ tại công ty đã được thụ hưởng nhiều đãi ngộ đặc biệt như tăng lương không phụ thuộc vào thời gian làm việc (một năm có thể tăng 2 lần); lao động nữ sinh con được nghỉ thai sản 7 tháng, sau đó chỉ làm việc 7 giờ/ngày cho đến khi con tròn 2 tuổi; bữa ăn ca chất lượng trị giá 35.000 đồng/suất; tổ chức xe đưa rước NLĐ về quê đón Tết, chế độ nghỉ dưỡng cho NLĐ và người thân trong gia đình… Hiện nay, thu nhập bình quân của CN trực tiếp sản xuất tại đơn vị đạt khoảng 14 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, công ty còn có chính sách hỗ trợ NLĐ an cư. Cụ thể là NLĐ làm việc trên 5 năm và tuân thủ nội quy công ty trong quá trình làm việc được vay không tính lãi để mua đất, xây nhà, khoản vay được trả dần hằng tháng qua lương hoặc cam kết thời hạn trả dứt điểm.

Mặt khác, các trường hợp khó khăn đột xuất (ốm đau, tai nạn) cũng có thể vay với hình thức tạm ứng lương từ 20 triệu đồng trở lên để vượt qua khó khăn mà không phải vay nóng với lãi suất cao bên ngoài.