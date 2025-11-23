Nâng cao chế độ phúc lợi cho người lao động

Sáng 23-11, Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Bình Mỹ, TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) mở rộng, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị BCH mở rộng Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho

Báo cáo tại hội nghị, đại diện BCH Công đoàn công ty cho biết tính đến tháng 10-2025, công ty sử dụng khoảng 8.200 lao động, tỉ lệ đoàn viên luôn đạt 98% trở lên.

Từ năm 2022 đến nay, BCH Công đoàn đều xây dựng kế hoạch để định hướng các hoạt động phong trào với nội dung được đổi mới và đa dạng mỗi năm để phù hợp với tình hình sản xuất và yêu cầu của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Nhờ đó, hoạt động Công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, lao động ổn định; việc thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ được doanh nghiệp (DN) thực hiện đầy đủ, thỏa đáng…

Đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho

Đáng chú ý là 3 năm qua, Công đoàn công ty đã tổ chức quyên góp được gần 1,3 tỉ đồng để hỗ trợ cho 60 đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, khó khăn; tổ chức nuôi heo đất tặng học bổng cho 333 con công nhân nghèo vượt khó với tổng số tiền gần 309 triệu đồng.

Cạnh đó, hỗ trợ sửa chữa 4 căn nhà cho đoàn viên và hộ gia đình chính sách; ủng hộ đồng bào bị bão lũ hơn 553 triệu đồng.

Ngoài ra, Công đoàn công ty còn tổ chức các hoạt động chăm lo, tặng quà, tổ chức các hoạt động vui chơi, thể thao… cho đoàn viên, NLĐ vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật.

Đại diện LĐLĐ TPHCM và Đảng ủy xã Bình Mỹ chúc mừng các đại biểu được bầu dự Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Từ nay đến năm 2030, mục tiêu chủ yếu của Công đoàn công ty là tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, NLĐ.

Hướng đến mục tiêu đó, Hội nghị đã biểu quyết gia hạn nhiệm kỳ BCH Công đoàn đến năm 2030, đồng thời, thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như phấn đấu trong nhiệm kỳ luôn duy trì tỉ lệ đoàn viên đạt từ 98% trở lên; mỗi kỳ ký kết thỏa ước lao động tập thể mới sẽ có ít nhất thêm 2 nội dung cao hơn luật có lợi cho NLĐ.

BCH Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho được gia hạn nhiệm kỳ đến năm 2030

Nhiều chỉ tiêu quan trọng khác, đó là trong nhiệm kỳ xây dựng và sửa chữa và bàn giao ít nhất 3 mái ấm Công đoàn cho đoàn viên; hằng năm có ít nhất 4 đợt chăm lo lớn cho đoàn viên, NLĐ (tặng quà trong các dịp Tết, sinh nhật, 8/2, Trung thu, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Lễ 30/4 hoặc 2/9); hằng năm Công đoàn cơ sở luôn đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

BCH Công đoàn Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam nhận hoa chúc mừng hội nghị của Đảng ủy- HĐND-UBND- Ủy ban MTTQ xã Phú Hòa Đông

Cùng ngày, Hội nghị BCH mở rộng Công đoàn Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (sử dụng 1.985 lao động, đóng tại xã Phú Hòa Đông, TPHCM) nhiệm kỳ 2022-2027 cũng diễn ra với sự tham gia của 50 đại biểu.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, thời gian qua, bên cạnh phát huy có hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ, BCH Công đoàn còn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Kết quả, từ tháng 12-2022 đến nay, Công đoàn cơ sở đã kết nạp được 1.399 đoàn viên vào tổ chức, tỉ lệ đoàn viên tại công ty luôn đạt tỉ lệ từ 98%.

Đại biểu tham dự Hội nghị BCH mở rộng Công đoàn Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đã giới thiệu 17 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, trong đó, 1 đoàn viên được kết nạp Đảng. Công đoàn cũng đã vận động chăm lo cho 15 lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hơn 556 triệu đồng; chăm lo và trao học bổng cho 750 con đoàn viên hiếu học với tổng kinh phí gần 214 triệu đồng.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2030 là phấn đấu phát triển 1.500 đoàn viên và tỉ lệ đoàn viên luôn đạt từ 98% trở lên; mỗi kỳ ký kết thỏa ước Lao động tập thể mới có ít nhất thêm 1 nội dung cao hơn luật có lợi cho NLĐ; cuối nhiệm kỳ có ít nhất 3 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng; hằng năm có ít nhất có 60% lao động nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước- đảm việc nhà"…

Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, ông Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TPHCM, ghi nhận các kết quả mà Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho và Công đoàn Công ty TNHH Triple Việt Nam đã đạt được, nhất là trong công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ và ổn định quan hệ lao động hài hòa ổn định trong DN. Ông Huỳnh Văn Tuấn- Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TPHCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị Đại diện LĐLĐ thành phố cũng thống nhất với các chỉ tiêu mà hội nghị đề ra. Đồng thời, đề nghị BCH các Công đoàn cơ sở sớm xây dựng phương án cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết hội nghị; nâng chất hoạt động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, qua đó cải thiện chế độ phúc lợi cho NLĐ; tăng cường công tác đối thoại tại DN để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyên vọng NLĐ, giải tỏa các bức xúc phát sinh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định. Bên cạnh đó, cần thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, thúc đẩy DN phát triển từ đó ổn định việc làm, cải thiện thu nhập cho NLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp... Đặc biệt cần chú trọng thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nhất là các trường hợp khó khăn.



