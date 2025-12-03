HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nâng cao đời sống người dân từ an sinh xã hội

HUỲNH NHƯ

Các chương trình an sinh được triển khai góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống

Tại TP HCM, nhiều địa phương đang đồng loạt triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng như khám sức khỏe miễn phí, tư vấn y tế, hướng dẫn vay vốn phát triển sinh kế… nhằm giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ vay vốn

Tại xã Bình Hưng, TP HCM, chính quyền địa phương phối hợp với Hội Nông dân thành phố và Quỹ Hỗ trợ nông dân vừa giải ngân nguồn vốn vay cho 16 hộ nông dân với tổng số vốn 580 triệu đồng tham gia mô hình chăn nuôi cá thịt.

Trong số các hộ được hỗ trợ, ông Trần Ngọc Nghệ (ngụ ấp 53) đang thực hiện mô hình nuôi cá thâm canh gồm cá chép, cá tra, kết hợp nuôi tôm và trồng rau bồn bồn trên diện tích 10.000 m². Ông Nghệ vay vốn 50 triệu đồng trong vòng 24 tháng để mua con giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh và cải tạo ao nuôi. Dự kiến mô hình mang lại doanh thu khoảng 120 triệu đồng và lợi nhuận ước đạt 60 triệu đồng/mỗi lứa cá (từ 6-7 tháng).

Nâng cao đời sống người dân từ an sinh xã hội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM (đứng thứ 2 từ phải sang) và lãnh đạo xã Bình Chánh thăm hỏi người dân tại chương trình khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: DUY PHÚ

Bà Lê Thái Họa Mi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Hưng, nhấn mạnh: "Nguồn vốn sẽ giúp bà con mở rộng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Chính quyền địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và tháo gỡ khó khăn để các mô hình phát triển ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân".

Xã Bình Hưng có tổng diện tích tự nhiên 3.242,85 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 853,31 ha nhưng diện tích trực tiếp phục vụ sản xuất chỉ khoảng 430 ha. Người dân chủ yếu trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, với các loại hình: cá thịt 390 ha, cá kiểng 5,1 ha, hoa lan 2,7 ha, rau nhút 14 ha và rau bồn bồn 12 ha.

Hiện xã Bình Hưng phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất sinh thái. Từ đầu tháng 7 đến nay, chính quyền và các tổ chức đã giải ngân hơn 1,2 tỉ đồng cho người dân vay vốn. Nguồn vốn này giúp các hộ mở rộng sản xuất, mua vật tư đầu vào và áp dụng kỹ thuật nuôi trồng hiện đại, qua đó cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy nông nghiệp đô thị phát triển ổn định, bền vững.

Chăm sóc sức khỏe

Trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 của liên ấp 18, 19, 20, 21, UBND xã Bình Chánh phối hợp với Trạm Y tế xã triển khai đợt đầu tiên của chương trình khám sức khỏe định kỳ cho gần 100 người cao tuổi.

Chương trình thực hiện đo huyết áp, xét nghiệm máu cơ bản, siêu âm ổ bụng, sàng lọc các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, đồng thời tư vấn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, tập luyện và theo dõi sức khỏe tại nhà nhằm phòng ngừa biến chứng và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Ngoài việc thăm khám, ban tổ chức trao tặng nhiều phần quà thiết thực, vừa thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người cao tuổi vừa tạo không khí ấm áp, gần gũi. Người dân tham gia chương trình đều bày tỏ sự hài lòng và an tâm, đồng thời cảm nhận rõ ràng sự chăm sóc chu đáo từ cộng đồng và chính quyền, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết và gắn bó trong địa phương.

Bà Trần Thị Dồi (SN 1958, ngụ ấp 18) sống một mình, hoàn cảnh khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp khoảng 750.000 đồng/tháng. Lâu nay, do điều kiện hạn chế, bà ít quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sau khi được khám toàn diện, bà bày tỏ: "Được khám kỹ lưỡng, hướng dẫn tận tình cách chăm sóc sức khỏe của các y - bác sĩ, cảm thấy an tâm hơn nhiều. Tôi sẽ chú ý hơn trong sinh hoạt, ăn uống hợp lý và theo dõi sức khỏe hằng ngày để phòng ngừa bệnh tật" - bà Dồi nói.

Bà Dương Thị Uyên Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết việc tổ chức khám ngay tại địa phương tạo điều kiện để người cao tuổi, nhất là những người đi lại khó khăn, dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế. "Thông qua các đợt khám định kỳ là cách để chính quyền thể hiện sự quan tâm và đồng hành chặt chẽ với đời sống sức khỏe của người dân, góp phần xây dựng cộng đồng gắn bó và an toàn hơn" - bà Chi cho hay. 


