Thời sự

Nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên số

Huyền Trân

(NLĐO) - Chương trình được tổ chức nhằm giúp phụ nữ Quân đội thích ứng với môi trường số, sử dụng công nghệ hiệu quả, an toàn trong công việc và cuộc sống.

Chiều 14-4, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng đã tổ chức chương trình truyền thông với chủ đề "Nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn cho Phụ nữ Quân đội vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số".

Nâng cao năng lực số, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy, Trưởng Ban VSTBCPN Quân khu 7.

Nâng cao năng lực số, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên số - Ảnh 2.

Đại biểu xem phóng sự về “Phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên số: Năng lực, an toàn và sứ mệnh vì hòa bình”.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Thường trực Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội khẳng định, những năm qua, phụ nữ Quân đội đã có mặt trên hầu hết các lĩnh vực công tác từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, công nghiệp quốc phòng, y học quân sự, văn hóa nghệ thuật... đến các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, làm chủ công nghệ cao và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc... Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ đó đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao năng lực số, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên số - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội phát biểu tại chương trình.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền cũng nhấn mạnh ba yêu cầu trọng tâm trong giai đoạn tới bao gồm: Phát triển năng lực số toàn diện để phụ nữ Quân đội làm chủ công nghệ; Gắn bảo đảm an toàn số với kỷ luật, kỷ cương và an ninh thông tin quốc phòng; Thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong môi trường số an toàn, văn minh, qua đó phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và tham gia gìn giữ hòa bình.

Nâng cao năng lực số, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên số - Ảnh 4.

TS Phùng Thị An Na - Giảng viên chính Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề "Sáng kiến nâng cao năng lực số cho phụ nữ vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số".

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham dự đã được nghe TS Phùng Thị An Na - Giảng viên chính Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề "Sáng kiến nâng cao năng lực số cho phụ nữ vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số". Chuyền đề tập trung vào các giải pháp nâng cao kỹ năng số, tăng cường năng lực thích ứng và bảo đảm an toàn cho phụ nữ trong môi trường số.

Nâng cao năng lực số, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên số - Ảnh 5.

Bà Vũ Thị Hạnh - Chuyên viên chính Trí tuệ nhân tạo, Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội giới thiệu chuyên đề "Sử dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả, an toàn trong công việc và cuộc sống.

Đại biểu tham dự cũng được nghe bà Vũ Thị Hạnh - Chuyên viên chính Trí tuệ nhân tạo, Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội giới thiệu chuyên đề "Sử dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả, an toàn trong công việc và cuộc sống" nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI), nhận diện rủi ro trên không gian mạng và hướng dẫn ứng dụng AI phục vụ công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nâng cao năng lực số, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên số - Ảnh 6.
Nâng cao năng lực số, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên số - Ảnh 7.
Nâng cao năng lực số, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên số - Ảnh 8.

Trao tặng những phần quà cho các cán bộ, hội viên Phụ nữ Quân đội tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Dịp này, Ban VSTBCPN Quân đội cũng đã trao tặng 30 suất quà nhằm động viên, khích lệ các cán bộ, hội viên Phụ nữ Quân đội tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

Ấn tượng màn đồng diễn "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" của Quân khu 7

Ấn tượng màn đồng diễn "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" của Quân khu 7

