Ông Phạm Tuấn Tú làm Chủ tịch Công đoàn phường có nhiều khu công nghiệp nhất TP HCM

Ngày 18-10, Công đoàn phường Bình Dương, TP HCM đã ra mắt nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường khóa I. Trong đó, ông Phạm Tuấn Tú làm Chủ tịch, ông Nguyễn Huy Vũ làm Phó Chủ tịch.

Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường Bình Dương

Báo cáo đại hội cho thấy, tình hình công nhân lao động trên địa bàn phường ổn định, không có các vụ tập trung đình công đông người.



Ngay từ khi được thành lập, Công đoàn đã xây dựng Quy chế hoạt động Ban Chấp hành Công đoàn phường Bình Dương Khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn phường Bình Dương; xây dựng bảng phân công nhiệm vụ tạm thời cho từng cá nhân, đảm bảo triển khai công việc hiệu quả; rà soát các quyết định liên quan đến tổ chức cán bộ, chế độ lương và chính sách có liên quan, cập nhật danh sách những Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc…

Hướng dẫn thành lập CĐCS cho 3 doanh nghiệp, với 188 công nhân, lao động và kiện toàn Ban Chấp hành cho 2 Công đoàn cơ sở, với 45 đoàn viên.

Tổ chức đoàn đến thăm hỏi và làm việc với 6 CĐCS trên địa bàn phường nhằm nắm bắt tình hình hoạt động và lắng nghe tâm tư nguyên vọng đoàn viên, công nhân, lao động.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (thứ 3 trái qua) tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn cho cán bộ Công đoàn

Tổ chức Chương trình "Cà phê sáng trao đổi với cán bộ làm công tác Công đoàn trong doanh nghiệp trên địa bàn phường" với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, công chức, cán bộ Công đoàn cơ sở, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường, đồng thời ra mắt mô hình "Tổ hỗ trợ chuyển đổi số Công đoàn phường Bình Dương" với 10 thành viên.

Tổ chức Chương trình "Cà phê sáng Công đoàn" tại Công ty THHH May mặc Hung Kiu Việt Nam, tạo không khí gần gũi, gắn bó giữa các đoàn viên. Cùng với đó, "Tổ hỗ trợ chuyển đổi số" đã tích cực hướng dẫn công nhân, người lao động cài đặt và sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số, trao quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn phường Bình Dương

Thăm và tặng 36 phần quà nhu yếu phẩm trị giá 12.000.000đ cho gia đình đoàn viên, người lao động tại khu nhà trọ Hoàng Phát trên địa bàn phường.

Vận động 5 Công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" đầy ý nghĩa, mang đến những bữa ăn ấm áp cho gần 4.000 đoàn viên Công đoàn và người lao động với tổng trị giá tăng thêm của bữa ăn hơn 150 triệu đồng. Đồng thời, tại chương trình Công đoàn phường đã trao tặng 40 phần quà trị giá gần 16 triệu đồng cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên thể hiện sự quan tâm và đồng hành của tổ chức Công đoàn...

Phường Bình Dương hiện có 7 khu và 1 cụm công nghiệp, với 1.522 đơn vị, doanh nghiệp và 80.611 công nhân, lao động; phường có vị trí chiến lược, không chỉ thừa hưởng nền tảng vững chắc của tỉnh Bình Dương trước đây mà còn là một địa phương mang đậm dấu ấn sự phát triển vượt bậc và vươn mình mạnh mẽ.



