Kinh tế

Nghịch lý: Nước không trồng cây cà phê nào lại có nhiều thương hiệu cà phê mạnh toàn cầu

Tin, ảnh, clip: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Thụy Sĩ không trồng cây cà phê nào, diện tích, dân số đều rất nhỏ so với Viêt Nam nhưng có thương hiệu cà phê mạnh toàn cầu - là nghịch lý ngành cà phê

Ngày 15-3, tại Talkshow "Nhượng quyền 2026" ở TPHCM, ông Nguyễn Đức Hưng, sáng lập Chuỗi nhượng quyền Napoly Café & Milk Tea, chia sẻ nỗi trăn trở khi Việt Nam xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới nhưng còn thiếu thương hiệu mạnh. Đây là một nghịch lý ngành cà phê mà thiệt thòi thuộc về các vùng nguyên liệu như Việt Nam. 

Ông Hưng dẫn chứng đất nước Thụy Sĩ không hề trồng cây cà phê nào, dân số, diện tích đều rất nhỏ so với Việt Nam nhưng có hãng Nestlé với nhiều thương hiệu cà phê bán cho cả thế giới trong khi Việt Nam rất thiếu thương hiệu phổ biến ở nước ngoài.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Nestlé chỉ riêng nhãn hàng Nespresso đã đạt tới 8,399 tỉ USD doanh thu, tăng 6% so với năm 2024. Trong đó, tăng trưởng doanh số thực tế là 1,6% và giá bán tăng đóng góp tăng 4,4%.

Như vậy, chỉ một nhãn hàng Nespresso của Nestlé đã có doanh thu gần bằng giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam niên vụ 2024-2025 (8,4 tỉ USD).

Trong khi Nestlé vẫn còn nhãn hàng cà phê khác như: Nescafé, Nespresso, Starbucks at Home,…

Quang cảnh talkshow "Nhượng quyền 2026 diễn ra ngày 15-3

Giải pháp đưa thương hiệu cà phê Việt ra thế giới

Theo ông Hưng, cách nhanh nhất để cả thế giới được uống cà phê Việt Nam thông qua hình thức nhượng quyền. Hiện tại, Napoli đã xuất khẩu đến gần 40 thị trường và mở quán nhượng quyền tại: Trung Quốc, Campuchia, Hungary, Malaysia...

Ông Nguyễn Đức Hưng nói về nghịch lý của ngành cà phê thế giới

Ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch Pacific Group, Trưởng đại diện Phòng Thương mại BRICS-ASEAN tại Việt Nam, cho biết các doanh nghiệp Việt đang nỗ lực thoát khỏi việc chỉ bán nguyên liệu thô để tiến vào khâu chế biến, đóng gói và làm thương hiệu nhằm mang về ngoại tệ cao hơn.

Theo ông Minh, rào cản của doanh nghiệp cà phê Việt ra thế giới là sự định hình thị trường của các tập đoàn đa quốc gia vốn có kinh phí quảng cáo khổng lồ, khiến người tiêu dùng mặc định chọn nhãn hàng lớn, lâu đời - gây khó cho những nhãn hàng mới.

Để nhượng quyền được chuỗi cà phê Việt ra nước ngoài đòi hỏi sự minh bạch và nỗ lực nâng cấp quy trình liên tục từ phía chủ thương hiệu.

Về giải pháp, ông Minh cho rằng các doanh nghiệp nên tận dụng các chương trình xúc tiến thương mại của Chính phủ để phát triển thương hiệu ra nước ngoài với chi phí thấp. 

Cần khai thác cộng đồng người Việt ở nước ngoài làm chỗ dựa trước khi lấn dần ra thị trường bản địa. Một hình thức khác là bắt tay các tập đoàn bán lẻ ngoại như: Lotte, Aeon để đưa hàng vào mạng lưới sẵn có của họ,…

Ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch Pacific Group



