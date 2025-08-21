HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nền tảng cho sự phát triển của TP HCM

LÊ VĨNH

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tin tưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sáng 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc chính thức. Có 281 đại biểu chính thức đại diện cho 6.454 đảng viên thuộc 22 chi, Đảng bộ cơ sở về dự đại hội.

Tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM - thông tin đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước trải qua 40 năm đổi mới với những thành tựu lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đại hội xác định 11 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, sức đề kháng của cán bộ, đảng viên; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng…

Nền tảng cho sự phát triển của TP HCM - Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: DUY PHÚ

Ông Võ Văn Minh đề nghị đại biểu tham dự đại hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đại hội đề ra. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhấn mạnh điều này góp phần cho thành công của đại hội cũng như sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố có vị trí quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc là những chi, Đảng bộ trong các cơ quan, đơn vị trọng yếu của hệ thống chính trị thành phố và ngành dọc của Trung ương. Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra phương châm "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng". Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, để thực hiện phương châm này, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong việc triển khai thực hiện, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong hệ thống chính trị thành phố. Từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải thống nhất cao về nhận thức và hành động. Phải nỗ lực, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy trí tuệ, năng lực của tập thể và từng cá nhân để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 35 thành viên đã ra mắt. Ban Thường vụ có 11 thành viên, trong đó ông Nguyễn Thanh Nghị được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM gồm 10 thành viên. Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. 

Hoạt động ý nghĩa

Trước khi vào phiên làm việc chính thức, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã dâng hương, dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đại hội, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, đã trao bảng tượng trưng số tiền 121.090.000 đồng do đại biểu dự đại hội ủng hộ cho Ủy ban MTTQ TP HCM để chuyển đến đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Kết quả của tinh thần trách nhiệm

Tại đại hội, nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - có bài tham luận với chủ đề "Vai trò của Đảng ủy trong việc lãnh đạo thực hiện các tuyến bài, chuyên trang về những thành tựu của công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM".

Theo ông Tô Đình Tuân, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, cán bộ - viên chức và người lao động Báo Người Lao Động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với lý tưởng cách mạng luôn được đề cao giúp báo giữ gìn vững chắc tôn chỉ mục đích, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Báo đã thực hiện xuất sắc phương châm "Nhanh - Hay - Chính xác - Trách nhiệm - Nhân văn", khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của TP HCM và cả nước...

Nền tảng cho sự phát triển của TP HCM - Ảnh 1.

Nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: DUY PHÚ

Những thành tích nổi bật trên khẳng định vai trò không thể thay thế của Đảng ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội qua công tác báo chí. Thành công này là kết quả từ sự đồng lòng, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Báo Người Lao Động kiên quyết giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tập trung đổi mới tư duy, nâng cao trình độ công nghệ, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm báo chí. "Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt, công tác kiểm tra giám sát, xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; củng cố nền tảng kinh tế báo chí, chăm lo đời sống cán bộ, viên chức để tạo điều kiện phát triển toàn diện" - ông Tô Đình Tuân phát biểu.


