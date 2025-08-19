Nga thẳng thừng bác bỏ kịch bản triển khai binh sĩ NATO tại Ukraine

Tuyên bố trên được phía Nga đưa ra vào ngày 18-8, theo hãng thông tấn Anadolu.

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ trong thông cáo đăng trên trang web của cơ quan này: "Chúng tôi tái khẳng định lập trường đã nhiều lần tuyên bố là hoàn toàn bác bỏ mọi kịch bản liên quan sự hiện diện của lực lượng quân sự từ các nước NATO tại Ukraine - điều có nguy cơ dẫn đến leo thang xung đột ngoài tầm kiểm soát với những hậu quả khó lường".

Cảnh báo này được đưa ra sau những phát biểu gần đây của một số quan chức phương Tây về khả năng điều lực lượng đồng minh đến Ukraine như một phần của các bảo đảm an ninh trong thỏa thuận chấm dứt xung đột hiện nay.

Kênh WION News đưa tin các đồng minh châu Âu chính của Ukraine tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey ngày 15-8 cho biết Anh sẵn sàng "triển khai quân đội" tại Ukraine trong trường hợp lệnh ngừng bắn được thực thi.

Binh lính Ukraine tập trận gần Kharkiv hồi tháng 2. Ảnh: AP

Cùng thời điểm, theo trang Axios, một cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý Mỹ có thể triển khai quân đội tới Ukraine như một phần của các bảo đảm an ninh trong tương lai, sau khi giao tranh kết thúc.

Khi được hỏi liệu các bảo đảm an ninh có bao gồm việc đồn trú quân đội Mỹ tại Ukraine hay không, một cố vấn của ông Donald Trump đã trả lời riêng với Axios là "có".

Thông tin này xuất hiện sau khi các quan chức trong chính quyền ông Donald Trump, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff, tiết lộ rằng tại cuộc họp ngày 15-8 ở Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đồng ý rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu có thể cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine để ngăn chặn sự gây hấn của Nga trong tương lai.

Một cố vấn khác của ông Donald Trump cho biết vẫn còn quá sớm để nói về vấn đề này và họ sẽ "không bàn luận trên báo chí".

Ngoại trưởng Rubio nói với NBC rằng cả Ukraine lẫn Nga sẽ phải chấp nhận nhượng bộ để giải quyết xung đột, đồng thời "thảo luận về những nhượng bộ tiềm năng mà không để thông tin bị công bố rộng rãi và tạo ra đủ loại vấn đề nội bộ".

Trước đó, Nga đã kịch liệt phản đối việc triển khai quân đội NATO ở Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Vào ngày 17-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông chưa có thông tin chi tiết về các bảo đảm an ninh cho Ukraine mà ông Donald Trump và ông Putin đã thảo luận tại Alaska. Thế nhưng, ông Zelensky coi đây là một tín hiệu quan trọng từ tổng thống Mỹ.