Nga tuyên bố ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng, Ukraine nói “chưa nhận được”

"Theo quyết định của Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn được ban bố trong hai ngày 8 và 9-5, nhân dịp kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại" – TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hôm 4-5.

"Chúng tôi hy vọng Ukraine cũng sẽ có động thái tương tự" – Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh và cảnh báo báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ bị đáp trả bằng sức mạnh.

Nga tuyên bố ngừng bắn với Ukraine trong ngày 8 và 9-5 nhân kỷ niệm Ngày chiến thắng. Ảnh: TASS

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29-4, Tổng thống Putin chỉ đề xuất ngừng bắn với Ukraine vào ngày duy nhất 9-5.

Tuy nhiên, phía Ukraine cho biết họ hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất ngừng bắn chính thức nào từ Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 4-5 nhấn mạnh rằng các tuyên bố từ Moscow "không phù hợp với thực tế khi Nga vẫn tiếp tục tấn công các thành phố Ukraine".

"Đây là cuộc xung đột do Nga phát động nhằm vào Ukraine. Nếu như Mỹ và Nga đang đàm phán, điều quan trọng là phía chúng tôi phải biết họ đang nói về điều gì" – Kyiv Independent dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ hoài nghi về thiện chí ngừng giao tranh của Moscow, đồng thời nhắc đến các cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào Merefa thuộc tỉnh Kharkiv và TP Dnipro.

Căng thẳng càng tăng khi Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo nếu Ukraine tìm cách tấn công trong các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng, Moscow sẽ đáp trả bằng "một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kiev" .

Bộ Quốc phòng Nga còn cáo buộc Tổng thống Zelensky trong bài phát biểu tại hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu ở thủ đô Yerevan của Armenia đã đe dọa tấn công Moscow.

Trái lại, truyền thông Ukraine cho rằng Tổng thống Zelensky không đe doạ ai, mà chỉ nói: "Nga sẽ không triển khai khí tài quân sự tại lễ duyệt binh vì lo sợ máy bay không người lái có thể bay qua Quảng trường Đỏ".

Mặt khác, Kiev tiếp tục kêu gọi Moscow chấp nhận một lệnh ngừng bắn đầy đủ và vô điều kiện. Ukraine và Nga từng nhiều lần tố nhau vi phạm các lệnh ngừng bắn trước đây.

Dù nhiều lần đề xuất các lệnh ngừng bắn tạm thời và giới hạn, Nga đến nay vẫn bác bỏ đề xuất ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện từ phía Ukraine, theo Kyiv Independent.