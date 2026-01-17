Ngắm làng cổ tích ở Alsace – nơi Disney tìm thấy “Người đẹp và Quái vật”

Colmar là điểm đến đầu tiên của gia đình tôi vào một buổi chiều Giáng sinh giá lạnh. Bầu trời xám nhạt, nắng mỏng như tấm khăn voan phủ lên những cánh đồng nho khẳng khiu vươn lên thoai thoải dưới sườn đồi.

Nơi bán món rau chua ăn cùng thịt hầm

Colmar: Ngôi làng đậm nét truyện cổ tích Grimm

Trong lịch sử, Alsace đã nhiều lần thay đổi chủ quyền giữa Pháp và Đức. Vì vậy, văn hóa và đời sống ở Colmar vẫn giữ được nét pha trộn của hai nước.

Vào Giáng sinh, ngôi làng mang đậm không khí truyện cổ tích Grimm. Các ngôi nhà có phong cách kiến trúc cổ của Đức đặc trưng, khung gỗ lộ ra ngoài, sơn màu pastel nhã nhặn. Những chú gấu bông treo lơ lửng trên ban công, bám vào cửa sổ hay ngồi chễm chệ trên các lùm cây thông kết hợp với sao băng, kẹo khổng lồ, ruy băng đỏ và những quả chuông nhiều màu tạo nên một không gian ảo diệu, giống như những ngôi nhà bọc đường của mụ phù thủy trong truyện.

Ngã tư Grand Rue và La Petite Venise

Đi một đoạn ta lại gặp các gian hàng gỗ bán rượu nóng Vin Chaud, hạt dẻ nướng, bánh Flammekueche thơm lừng, đồ thủ công mỹ nghệ nhỏ xinh đậm chất truyền thống.

Làng Colmar

Phố cổ quanh co, người đi như chảy hội. Cứ đến mỗi góc cua lại mở ra một khung cảnh mới lạ. Kia là nhà thờ Collégiale Saint-Martin, một công trình tôn giáo nổi bật của làng. Kia là ngã tư sầm uất Grand Rue, nơi có nhiều tòa nhà mang giá trị lịch sử.

Ấn tượng nhất phải kể đến biệt thự Maison Pfister, một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của phố cổ Colmar. Ngôi nhà này đặc biệt tới mức, nó thường xuyên xuất hiện trên các bưu thiếp của vùng Alsace. Ngôi nhà có tháp canh với mái hình nón màu xanh lục, tạo nên vẻ ngoài rất giống một lâu đài thu nhỏ. Đặc biệt phần tường gỗ là những bức bích họa mô tả các nhân vật trong kinh thánh, các vị hoàng đế La Mã... Chính những chi tiết này đã khiến ngôi nhà trông giống một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời.

Biệt thự Maison Pfister

Đi tiếp ta sẽ bắt gặp những cây cầu nhỏ xinh, những dãy nhà nhiều màu yên ả soi bóng dòng Lauch ở La Petite Venise khiến bọn trẻ nhà tôi reo lên thích thú. Chúng so sánh với Ý, với Giethoorn. Nhưng chắc chắn rồi, mỗi điểm đến đều cho ta một cảm xúc riêng mới lạ.

Eguisheim: Ngôi làng đẹp nhất nước Pháp

Rời Colmar, gia đình tôi đến Eguisheim cách đó khoảng 6 km. Giữa những cánh đồng nho mềm mại, những ngôi làng nằm trong thung lũng, Eguisheim hiện ra như một vòng tròn khép kín.

Ngôi làng này không đi theo đường thẳng thông thường, làng được xây theo hình tròn đồng tâm, xoay quanh một lâu đài cổ ở chính giữa. Chúng tôi vừa đi bộ vừa nhâm nhi rượu vang nóng và bánh sừng bò trên tay và chợt nhận ra. Dù rẽ trái hay phải, cuối cùng mình vẫn quay về điểm quen thuộc.

Những con đường lát đá nhẵn thín, dẫn lối chậm rãi qua những vòi phun nước độc đáo, những hầm rượu vang lâu đời. Hai bên là những ngôi nhà nhiều màu, có tường dày hoặc vòm bằng đá bám nhau san sát. Mỗi ngôi nhà đều mang một sắc màu riêng, đem đến cảm giác ấm áp.

Những con đường lát đá nhẵn thín

Vòi nước cổ ở làng Eguisheim

Từ ngôi nhà Le Pigeonnier độc đáo hình chuồng chim bồ câu nằm ngay góc chia lối đi chính cho đến những khung cửa treo đầy đồ trang trí Noel, dù mùa đông lạnh lẽo nhưng vẫn lộng lẫy, sáng bừng.

Đôi khi chúng tôi dừng lại, lắng nghe tiếng chuông gió từ những biển hiệu trước quán rượu ngân lên khe khẽ hoặc ngắm nhìn trên nóc các mái nhà, những tổ cò lớn như một biểu tượng quen thuộc về sự may mắn ở Alsace. Mới thấy, cuộc sống nơi đây quá ư yên bình.

Ngôi làng này gắn liền với một cái tên quan trọng của châu Âu: Bruno von Egisheim-Dagsburg. Người sinh ra tại đây và sau này trở thành Giáo hoàng Leo IX vào thế kỷ 11. Chính vì vậy, Eguisheim từng là một trung tâm tôn giáo có ảnh hưởng trong vùng.

Ở giữa làng, những tàn tích của lâu đài hơn 1000 năm tuổi vẫn còn như một minh chứng về quyền lực đã phai dần theo thời gian. Và Eguisheim từng nhiều lần được bình chọn là ngôi làng đẹp nhất nước Pháp. Nhưng đứng giữa ngôi làng ấy, tôi lại nghĩ đến cảm giác được che chở đặc biệt bởi kiến trúc tròn đầy hiếm thấy, bởi bề dày lịch sử lâu đời và sự yên bình ấm áp nơi đây.

Riquewihr: Viên ngọc quý của vùng rượu vang Alsace

Điểm đến cuối cùng trong chuyến đi của chúng tôi chính là Riquewihr, viên ngọc quý của vùng rượu vang Alsace.

Tháp Dolder ở làng Riquewihr

Nhìn từ xa, Riquewihr hiện lên trầm mặc với những mái nhà dốc màu nâu đỏ, được bao quanh bởi những cánh đồng nho uốn lượn theo triền đồi. Đây là một ngôi làng giàu có và được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nơi đây không giống với nhiều ngôi làng trung cổ khác ở châu Âu, từng phồn hoa đổ nát rồi suy tàn.

Do thế chắn mưa ở Vosges rất tốt, đã tạo nên một vùng khí hậu khô thích hợp cho những giống nho quý hiếm phát triển. Trong đó nổi tiếng nhất là loại Riesling, Gewürztraminer và Pinot Gris. Riquewihr giàu lên nhờ rượu vang và giữ được sự giàu có cổ kính ấy cho đến tận bây giờ.

Từ thế kỷ XIII, ngôi làng thuộc quyền quản lý của dòng họ Counts of Württemberg. Những người sớm nhận ra giá trị của vùng đất trồng đặc biệt này. Họ đã phát triển ngôi làng ngày một thịnh vượng và cho xây dựng bức tường thành kiên cố, có cổng tháp Dolder ở vị trí cao nhất canh giữ riêng cho làng. Cũng chính nhờ sự riêng biệt ấy đã giúp Riquewihr tránh được những cuộc hiện đại hóa mạnh mẽ về sau.

Trục phố chính và những ngôi nhà đầy màu sắc

Đi bộ trên Rue du Général de Gaulle, con đường chính xuyên suốt làng, chúng tôi chỉ biết trầm trồ. Mỗi ngôi nhà là một kiến trúc hoàn hảo, có màu sắc kiểu dáng rất riêng; sơn đủ gam màu ấn tượng như vàng mật, xanh ô liu, xanh dương, nâu gỗ, hồng đất… Theo người xưa ghi lại, mỗi màu sắc của ngôi nhà đại diện cho một nghề nghiệp ví như thợ nướng bánh nhà màu vàng, thợ đóng giày nhà màu xanh.

Ngày nay, sự kết hợp giữa những ngôi nhà đa sắc màu, có ban công chạm khắc tinh xảo, cửa sổ nhỏ với đèn hoa trang trí rực rỡ, lạ mắt đã tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn.

Đi giữa những hàng quán sầm uất hai bên, mùi bánh nướng phết bơ thơm lừng, mùi rượu vang nóng ủ hồi quế như níu bước chân khiến chúng tôi thấy đói bụng. Vậy là dừng trước một gian hàng ẩm thực truyền thống. Cảm giác được thưởng thức đĩa Choucroute nóng hổi gồm cải chua cùng thịt hầm trong không khí se lạnh. Ngắm nhìn những ngôi nhà lộng lẫy như tranh vẽ ở xung quanh. Chắc chắn là một trải nghiệm tuyệt vời.

Cùng với Colmar, Eguisheim, ngôi làng này đã từng mang đến cảm hứng bất tận cho những họa sĩ thiết kế của Disney sáng tạo nên bộ phim nổi tiếng "Người đẹp và Quái vật". Bước chân vào đây tôi cứ ngỡ sẽ gặp được nàng Belle bước ra từ cổ tích. Tất cả như trong giấc mơ của một thời xa lắc, mà thời gian còn lưu khắc lại.

Tạm biệt Alsace, tạm biệt những ngôi làng xinh đẹp. Nhưng với tôi, Alsace không phải nơi để đến rồi đi. Nó là nơi khiến người ta suy nghĩ về cách họ giữ gìn và bảo tồn những di sản văn hóa. Là nơi khiến người ta thấy, sống chậm hơn, khép mình hơn cũng là một nét thanh bình.