Ngành điện miền Nam đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

Ngày 10-4, ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cho biết trong 3 tháng đầu năm, nhu cầu sử dụng điện tại các tỉnh phía Nam tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt là tại các khu vực công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Chủ động trong quản lý, điều hành

Sản lượng điện thương phẩm của toàn EVNSPC đạt 17,23 tỉ kWh, tăng 4,93% so với cùng kỳ năm 2025 theo cơ cấu sau sáp nhập, trong đó một số địa phương có sản lượng thương phẩm tăng cao như: Tây Ninh (tăng 8,20%), Cà Mau (tăng 6,54%), Lâm Đồng (tăng 6,03%), An Giang (tăng 5,87%)...

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, báo cáo tình hình cung cấp điện của khu vực miền Nam tại hội nghị giao ban báo chí khu vực phía Nam do Vụ địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức sáng 8-4

Những ngày đầu tháng 4-2026 đến nay, nắng nóng xuất hiện với nền nhiệt cao, đặc biệt trong tuần từ ngày 1 đến 7-4 nền nhiệt khu vực miền Đông rất cao có nơi trên 360C, nắng nóng gay gắt kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Công suất lớn nhất Pmax = 11.066 MW (ngày 7-4), tăng 10,46% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện tiêu thụ của ngày 7-4 đạt 220.379.552 kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Nhận định những khó khăn, thách thức trong cung ứng điện, đặc biệt trong mùa khô 2026, khi thời tiết nắng nóng đến sớm trên cả ba miền, cộng với ảnh hưởng của tình hình chiến sự Trung Đông, địa chính trị trên thế giới làm đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, EVNSPC đã và đang tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Cũng theo ông Bùi Quốc Hoan, EVNSPC đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng phụ tải theo các phương án cao, phương án cơ sở và phương án tăng trưởng thấp. Tương ứng với từng phương án, EVNSPC cũng đã sẵn sàng những giải pháp đảm bảo cung ứng điện.

Đến nay, EVNSPC đã lập và trình UBND các tỉnh/thành phố phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2026; Danh sách khách hàng quan trọng cần đảm bảo cung cấp điện; Phương án đảm bảo điện trong trường hợp hệ thống điện miền Nam mất cân đối cung – cầu, hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện; Kiện toàn Ban điều hành cung cấp điện tại địa phương;

Đồng thời, các công ty điện lực tỉnh thuộc EVNSPC chủ động báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội/HĐND, Tỉnh ủy/UBND, Sở Công Thương các tỉnh thành để cùng đồng thuận trong phối hợp, chỉ đạo, giám sát, điều hành; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Các công ty điện lực thường xuyên kiểm tra lưới điện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ sự cố; tổ chức đánh giá, lập kế hoạch và triển khai các công trình đường dây, trạm biến áp 110kV mang tính chất quan trọng trong quản lý vận hành, đường trục liên kết phía 110kV giữa các trạm 220kV lân cận nhằm hỗ trợ việc chuyển tải qua lại; Đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, thường xuyên các công trình phục vụ đảm bảo cung cấp điện; Kiểm tra, rà soát các khu vực lưới, trạm biến áp đang gần đầy tải, đã đầy tải, quá tải và có phương án xử lý trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Quyết liệt trong quản lý nhu cầu phụ tải điện

Một trong những giải pháp được EVNSPC đặc biệt chú trọng là triển khai quyết liệt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiết kiệm điện, đặc biệt là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30-3-2026 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, với mục tiêu phấn đấu thực hiện mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu 3,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026; tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7).

Tăng cường kiểm tra, sửa chữa điện hotline trong mùa nắng nóng điểm nắng nóng

Các đơn vị trực thuộc EVNSPC đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với khách hàng về chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) để khách hàng phối hợp, chủ động điều chỉnh hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống điện, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm... Đến nay, toàn Tổng công ty đã ký thỏa thuận tham gia DR với 5.205 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên, với mức công suất thỏa thuận tiết giảm: Loại 1 (thông báo trước 2 giờ) là 228MW; Loại 2 (thông báo trước 24 giờ) là 528 MW.

Cùng với đó, EVNSPC chủ động thỏa thuận với khách hàng công nghiệp lớn về kế hoạch dịch chuyển công suất tiêu thụ ra ngoài khung giờ cao điểm hệ thống (14 đến 16 giờ) sang các khung giờ thấp điểm trong các giai đoạn (các tháng 5, 6, 7 và 11-2026) được dự báo có rủi ro cao về công suất đỉnh.

EVNSPC chủ động làm việc với các khách hàng lớn, vận động tham gia chương trình điều chỉnh phụ tả

Các thỏa thuận được nghiên cứu, thiết kế linh hoạt, phù hợp với đặc thù dây chuyền công nghệ và hạ tầng lưới điện của từng doanh nghiệp, đồng thời EVNSPC luôn theo dõi sát phương thức vận hành hằng tháng, hằng tuần và hằng ngày của NSMO để điều chỉnh triển khai phù hợp với tình hình thực tế.

Đến cuối tháng 3-2026, các công ty điện lực thuộc EVNSPC đã ký kết với 4.572 khách hàng thực hiện dịch chuyển phụ tải, công suất tiềm năng dịch chuyển đạt 589,02 MW.

Về điện mặt trời tự sản tự tiêu, hiên nay, trên địa bàn EVNSPC quản lý, có 571 nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu với tổng công suất 98.963 kWp đã lắp đặt, đi vào vận hành đúng quy định. Ngoài ra, có 1.010 nguồn với công suất tấm quang điện 344.223 kWp đã lắp đặt và đi vào vận hành nhưng chưa làm thủ tục theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 3-3-2025 gồm 1.010 nguồn với công suất tấm quang điện 344.223 kWp.

Nhằm đẩy mạnh phát triển điện mặt trời tự sản tự tiêu, EVNSPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực tại địa phương tăng cường vận động, hỗ trợ, tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi về lắp đặt, đấu nối cho khách hàng lắp đặt ĐMTMN và hệ thống pin lưu trữ điện (BESS)

Tổng công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương, các kênh truyền thông nội bộ của EVNSPC/các công ty điện lực; đặc biệt là tuyên truyền tiết kiệm điện đến các kênh thông tin, truyền thông của các phường, xã, tổ dân phố, ấp/xóm.

Cử cán bộ, tuyên truyền viên làm việc trực tiếp, ký thỏa thuận thực hiện tiết kiệm điện với từng nhóm khách hàng. Năm 2026, dự kiên sẽ kí thoả thuận với hơn 261.000 khách hàng thuộc các nhóm chiếu sáng công cộng, hành chính sự nghiệp, thương mại dịch vụ và sản xuất công nghiệp, dự kiến hoàn tất trước 30-4.

Đới với khách hàng công nghiệp và doanh nghiệp FDI, kết hợp tư vấn dịch chuyển phụ tải, DR, tiết kiệm điện, ký kết thỏa thuận với từng khách hàng. Đến 31-3, đã ký thỏa thuận tiết kiệm điện 17.734/17.781 khách hàng có sản lượng năm 2025 từ 100.000 kWh trở lên (đạt 99,74%).

Nhân viên EVNSPC tuyên truyền sử dụng điện an toàn – tiết kiệm đến từng hộ gia đình

EVNSPC cũng tăng cường khuyến khích khách hàng cài đặt, sử dụng App CSKH và phổ biến đến khách hàng tính năng theo dõi sản lượng điện hàng ngày, cảnh báo khi điện năng tiêu thụ tăng cao đột biến trên App CSKH; triển khai Chương trình dán nhãn năng lượng nhằm khuyến khích khách hàng đầu tư thiết bị điện hiệu suất cao, thay thế thiết bị cũ, lạc hậu.

Với các đơn vị thành viên, EVNSPC đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc hằng năm; kiểm tra định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện tại các đơn vị.