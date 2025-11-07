Ngập lụt do thủy điện La Hiêng 2: Yêu cầu đổi công nghệ hoặc dừng hoạt động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngập lụt do thủy điện La Hiêng 2: Yêu cầu đổi công nghệ hoặc dừng hoạt động

Hoàng Thanh - Cao Nguyên

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương yêu cầu Thủy điện La Hiêng 2 phải đổi mới công nghệ, không khắc phục được thì dừng hoạt động.

Sáng 7-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã rời tỉnh Gia Lai để đi tỉnh Đăk Lăk kiểm tra Nhà máy thủy điện điện La Hiêng 2 (xã Phú Mỡ, tỉnh Đăk Lăk) do để xảy ra sự cố, gây ngập lụt cho người dân.

Xả lũ gây ngập, thủy điện La Hiêng 2 bị đề nghị "dừng hoạt động" - Ảnh 1.

Gây ngập vùng hạ du, thủy điện La Hiêng 2 bị yêu cầu khắc phục, nếu không buộc ngừng hoạt động

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến với các sở để nghe báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục bão số 13, lãnh đạo UBND tỉnh Đăk Lăk đã báo cáo sơ bộ tình hình thiệt hại tại địa phương. Trong đó có việc Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 gây ngập lụt cho người dân vùng hạ du.

Theo đại diện Bộ Công Thương, thủy điện này có công suất 18MW, việc cấp phép, quản lý thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Xả lũ gây ngập, thủy điện La Hiêng 2 bị đề nghị "dừng hoạt động" - Ảnh 2.

Nước lũ qua Thuỷ điện La Hiêng 2 khiến Trường Tiểu học xã Phú Mỡ từng bị ngập sâu

Xả lũ gây ngập, thủy điện La Hiêng 2 bị đề nghị "dừng hoạt động" - Ảnh 3.

Rác theo dòng nước lũ thuỷ điện chảy tràn đầy trường học

Xả lũ gây ngập, thủy điện La Hiêng 2 bị đề nghị "dừng hoạt động" - Ảnh 4.

Bàn ghế cùng rác thải ngổn ngang sau khi nước lũ rút đi

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu bộ Công Thương ngay lập tức yêu cầu Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 khắc phục, đổi mới công nghệ. Nếu nhà máy này không khắc phục được thì dừng hoạt động.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tỉnh Đăk Lăk xem xét lo chu đáo, đảm bảo đời sống cho người dân

Tin liên quan

Quảng Ngãi tan nát do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường, 3 người mất tích

Quảng Ngãi tan nát do bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường, 3 người mất tích

(NLĐO)- Ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi kết hợp triều cường dâng cao kỷ lục khiến hàng trăm căn nhà ở Quảng Ngãi bị hư hỏng.

Bão số 13 Kalmaegi khiến 5 người chết, hơn 2.600 nhà bị sập, hư hỏng và tốc mái

(NLĐO) - Sáng ngày 7-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có thống kê tình hình thiệt hại do bão số 13 Kalmaegi.

Bão số 13 càn quét miền Trung: 5 người chết, hàng ngàn ngôi nhà tan hoang

(NLĐO) - Bão số 13 gây thiệt hại nặng cho các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với 5 người chết, 6 người bị thương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo