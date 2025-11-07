Ngập lụt do thủy điện La Hiêng 2: Yêu cầu đổi công nghệ hoặc dừng hoạt động

Sáng 7-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã rời tỉnh Gia Lai để đi tỉnh Đăk Lăk kiểm tra Nhà máy thủy điện điện La Hiêng 2 (xã Phú Mỡ, tỉnh Đăk Lăk) do để xảy ra sự cố, gây ngập lụt cho người dân.

Gây ngập vùng hạ du, thủy điện La Hiêng 2 bị yêu cầu khắc phục, nếu không buộc ngừng hoạt động

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến với các sở để nghe báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục bão số 13, lãnh đạo UBND tỉnh Đăk Lăk đã báo cáo sơ bộ tình hình thiệt hại tại địa phương. Trong đó có việc Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 gây ngập lụt cho người dân vùng hạ du.

Theo đại diện Bộ Công Thương, thủy điện này có công suất 18MW, việc cấp phép, quản lý thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Nước lũ qua Thuỷ điện La Hiêng 2 khiến Trường Tiểu học xã Phú Mỡ từng bị ngập sâu

Rác theo dòng nước lũ thuỷ điện chảy tràn đầy trường học

Bàn ghế cùng rác thải ngổn ngang sau khi nước lũ rút đi

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu bộ Công Thương ngay lập tức yêu cầu Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 khắc phục, đổi mới công nghệ. Nếu nhà máy này không khắc phục được thì dừng hoạt động.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tỉnh Đăk Lăk xem xét lo chu đáo, đảm bảo đời sống cho người dân