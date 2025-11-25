HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ

Ngọc Quý

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ Vành đai 3, yêu cầu các địa phương tăng tốc thi công để kịp mục tiêu thông xe kỹ thuật.

Sáng 25-11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khảo sát hiện trường đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Tại đoạn qua Đồng Nai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết tuyến dài 11,3 km gồm 3 gói thầu xây lắp và 2 gói phụ trợ, tổng giá trị 1.853 tỉ đồng. Sản lượng thi công đạt 51,7%, tăng 4,7% so với lần kiểm tra ngày 25-9. Đơn vị thừa nhận thời tiết mưa kéo dài và thiếu vật liệu, nhất là đá gây ảnh hưởng, nhưng cam kết tăng ca, tăng kíp để đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 30-4-2026.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực của các đơn vị và yêu cầu tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi, chuẩn bị đầy đủ vật liệu, thiết bị; đồng thời chủ động phương án ứng phó khi thời tiết xấu. Ông nhấn mạnh đây là công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu các gói thầu phải bảo đảm chất lượng và an toàn.

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 2.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông báo cáo tại công trường đường Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức cũ

Đoàn công tác sau đó kiểm tra gói thầu Xây lắp 3 (dự án Thành phần 1) tại khu vực Thủ Đức. Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông, dự án Vành đai 3 có tổng mức đầu tư 75.358 tỉ đồng, chia thành 8 dự án thành phần do 4 địa phương thực hiện. Công tác bồi thường mặt bằng cơ bản đã hoàn tất tại TPHCM và Tây Ninh; Bình Dương cũ và Đồng Nai đang hoàn thiện những vị trí cuối cùng di dời hạ tầng kỹ thuật điện, dự kiến xong trong tháng 12-2025.

Vành đai 3 tăng tốc về đích - CLIP: NGỌC QUÝ

Hiện sản lượng thi công: TPHCM đạt 67,2% (tăng 8,5% so với đợt kiểm tra ngày 25-9 của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính), Đồng Nai 51,7% (tăng 4,7%), Bình Dương (cũ) đạt 51,6% tăng 6%, Long An đạt 87%, tăng 5,1%. Các đơn vị đang thực hiện đợt thi đua 100 ngày nước rút nhằm hoàn thành nhiều hạng mục trọng điểm.

Dự kiến đến ngày 19-12-2025, sẽ thông xe kỹ thuật một số đoạn: khoảng 5 km tại Đồng Nai, 3,1 km tại Bình Dương (cũ) và 6,4 km tại Long An (nay là Tây Ninh); đồng thời thông xe kỹ thuật thêm hơn 32,6 km qua Củ Chi – Hóc Môn – Bình Chánh và 14,7 km tại khu vực Thủ Đức sẽ thông xe vận hành.

Các nhà thầu phản ánh khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn đá do nhiều dự án trọng điểm như cao tốc, sân bay Long Thành cùng thời điểm tăng nhu cầu; một số mỏ đá hết hạn khai thác đang chờ gia hạn.

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại công trường

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết thành phố đang khẩn trương gia hạn mỏ Thường Tân 3 để bổ sung nguồn đá, phục vụ cả Vành đai 3 và nhiều dự án trọng điểm khác. Ông Bùi Xuân Cường yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc thi công 3-4 ca/ngày, tận dụng tối đa điều kiện làm đêm để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025, hướng đến mục tiêu thông xe toàn tuyến sớm hơn vào 30-4-2026.

Cố gắng đến ngày 19-12, một số đoạn, một số thành phần nếu đủ điều kiện thông xe kỹ thuật thì chúng ta đưa vào khai thác đợt này, sau đó tiếp tục hoàn thiện đồng bộ theo lộ trình. Đã nỗ lực rồi thì phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đạt tiến độ và chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng.
imgPhó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao nỗ lực của TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh cùng các nhà thầu trong bối cảnh thời tiết bất lợi nhiều tháng qua. Ông đề nghị tiếp tục duy trì nhịp độ cao, phối hợp đồng bộ giữa các địa phương để bảo đảm tiến độ, chất lượng và sớm đưa tuyến Vành đai 3 vào khai thác, đáp ứng nhu cầu giao thông – phát triển kinh tế vùng.

Phó Thủ tướng kiểm tra những km Vành đai 3 đầu tiên chuẩn bị thông xe
Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 4.

Đường Vành đai 3 qua Đồng Nai dài 11,3 km gồm 3 gói thầu xây lắp và 2 gói phụ trợ, tổng giá trị 1.853 tỉ đồng

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 5.

Sản lượng thi công tại tỉnh Đồng Nai đạt 51,7%, tăng 4,7% so với lần kiểm tra ngày 25-9

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 6.

Tổng giá trị gói thầu tại Đồng Nai khoảng 1.853 tỉ đồng

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 7.

Vừa qua thời tiết mưa kéo dài và thiếu vật liệu, nhất là đá gây ảnh hưởng tới tiến độ

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 8.

Nhiều khu vực đã được thảm nhựa, chuẩn bị thông xe kỹ thuật

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 9.
Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 10.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà động viên đơn vị thi công

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 11.

TPHCM đạt 67,2% sản lượng (tăng 8,5% so với đợt kiểm tra ngày 25-9 của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính)

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 12.
Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 13.
Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 14.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà động viên đơn vị thi công tại công trường khu vực Thủ Đức

Những cây số Vành đai 3 đầu tiên sắp thông xe đạt tiến độ ra sao? - Ảnh 15.

Dự kiến đến ngày 19-12-2025, sẽ thông xe kỹ thuật một số đoạn: khoảng 5 km tại Đồng Nai, 3,1 km tại Bình Dương (cũ) và 6,4 km tại Long An (nay là Tây Ninh); đồng thời thông xe kỹ thuật thêm hơn 32,6 km qua Củ Chi – Hóc Môn – Bình Chánh và 14,7 km tại khu vực Thủ Đức sẽ thông xe vận hành

TPHCM bổ sung cầu vượt sông Sài Gòn vào Vành đai 3

TPHCM bổ sung cầu vượt sông Sài Gòn vào Vành đai 3

(NLĐO) - UBND TPHCM chấp thuận bổ sung cầu vượt sông Sài Gòn vào Dự án Vành đai 3, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và không vượt tổng mức đầu tư.

Tăng tốc thi công đường Vành đai 3 - TP HCM qua Đồng Nai

Đây là các công trình đặc biệt quan trọng không chỉ với Đồng Nai mà còn với vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Vành đai 3 vẫn kịp thông xe dù gặp sự cố xô lệch

(NLĐO) - Dự án Vành đai 3 TP HCM đã đạt 63% khối lượng, vẫn đảm bảo thông xe ngày 19-12 dù xảy ra sự cố kỹ thuật tại cầu nhánh A.

UBND TP HCM Vành đai 3 Phó Thủ tướng đường Vành đai 3 thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3
    Thông báo