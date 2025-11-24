Phó Thủ tướng có chỉ đạo mới tại dự án đường Vành đai 3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó Thủ tướng có chỉ đạo mới tại dự án đường Vành đai 3

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Dự án đường Vành đai 3 qua tỉnh Tây Ninh được triển khai thi công với 3 gói thầu chính, bảo đảm tiến độ yêu cầu với giá trị xây dựng đạt hơn 87%.

Ngày 24-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đi kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh.

Phó Thủ tướng chỉ đạo mới cho dự án đường Vành đai 3 tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3 TP HCM qua Tây Ninh

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài 6,8km, gồm 2 dự án thành phần là đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đến nay, dự án được triển khai thi công với 3 gói thầu chính, bảo đảm tiến độ yêu cầu với giá trị xây dựng đạt hơn 87%. Dự kiến, sẽ thông xe tạm phần đường cao tốc vào ngày 19-12 tới và thông xe chính thức toàn tuyến vào tháng 3-2026.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương nỗ lực vượt khó thi công của các đơn vị nhà thầu, sự quan tâm của tỉnh Tây Ninh trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện máy móc, thi công "3 ca 4 kíp" để bảo đảm thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12 tới nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo mới cho dự án đường Vành đai 3 tại Tây Ninh - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng chỉ đạo mới cho dự án đường Vành đai 3 tại Tây Ninh - Ảnh 3.

Hàng chục công nhân khẩn trương vệ sinh mặt cầu chuẩn bị thảm nhựa

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trao tặng các phần quà động viên tinh thần các đơn vị thi công.

Phó Thủ tướng chỉ đạo mới cho dự án đường Vành đai 3 tại Tây Ninh - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tặng quà và động viên tinh thần các đơn vị thi công

Dự án Vành đai 3 qua Tây Ninh khởi công tháng 6-2023. Dự án có điểm đầu tại ranh TP HCM – Tây Ninh, điểm cuối nút giao Mỹ Yên nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Tổng mức đầu tư của dự án là 4.208 tỉ đồng.

Tin liên quan

8.330 tỉ đồng nâng cấp đường nối Quốc lộ 51 - Vành đai 4 TP HCM

8.330 tỉ đồng nâng cấp đường nối Quốc lộ 51 - Vành đai 4 TP HCM

(NLĐO) - Tuyến đường này khai thác đồng bộ với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 991B, Hồ Tràm - sân bay Long Thành sẽ giải quyết bài toán giao thông khu vực

Vành đai 2 - TP HCM chuẩn bị khởi công

(NLĐO) - UBND TP HCM chỉ đạo triển khai Dự án Vành đai 2, chuẩn bị khởi công 2 đoạn trọng điểm, dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2027.

TPHCM bổ sung cầu vượt sông Sài Gòn vào Vành đai 3

(NLĐO) - UBND TPHCM chấp thuận bổ sung cầu vượt sông Sài Gòn vào Dự án Vành đai 3, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và không vượt tổng mức đầu tư.

tỉnh Tây Ninh Vành đai 3 Phó Thủ tướng Chủ tịch UBND tỉnh đường Vành đai 3 đường vành đai Phó Thủ tướng Chính phủ vành đai 4 đường Vành đai 4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo