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Ngày 2-7, một số tuyến đường trung tâm TPHCM cấm nhiều loại xe

Anh Vũ

(NLĐO) - Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên; xe tải từ 1.500 kg trở lên; xe buýt sẽ bị cấm di chuyển.

Ngày 29-6, Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh giao thông một số tuyến đường trung tâm để phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Tuyến đường hạn chế và lộ trình thay thế khu vực trung tâm TPHCM vào ngày 2-7.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Công an TPHCM thông báo như sau:

1. Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện thuộc diện điều chỉnh vào khu vực trung tâm được giới hạn bởi các tuyến:

- Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ Võ Thị Sáu đến Hàm Nghi);

- Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến Nguyễn Bỉnh Khiêm);

- Pasteur (đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai);

- Trương Định (đoạn từ Lý Tự Trọng đến Nguyễn Thị Minh Khai);

- Nguyễn Du (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Cách Mạng Tháng 8);

- Lê Duẩn (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa);

- Các tuyến Huyền Trân Công Chúa, Hàn Thuyên, Alexandre de Rhodes.

2. Thời gian hạn chế: 6 đến 8 giờ và từ 10 đến 12 giờ ngày 2-7.

3. Phương tiện hạn chế:

- Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên; xe tải từ 1.500kg trở lên; xe buýt.

4. Hướng lưu thông thay thế:

Các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình theo các tuyến đường bao quanh khu vực trung tâm như sau: Hàm Nghi → Trần Hưng Đạo → Nguyễn Thị Nghĩa → Cách Mạng Tháng 8 → Điện Biên Phủ → Hai Bà Trưng → Tôn Đức Thắng và các tuyến đường kết nối phù hợp theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông và tình hình giao thông thực tế.

Người điều khiển phương tiện cần chủ động theo dõi thông tin phân luồng giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp để hạn chế ùn tắc và bảo đảm thời gian di chuyển.

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