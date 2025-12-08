HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Ngày mai (9-12), cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM hầu tòa

Trần Thái

(NLĐO) – TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cùng các bị cáo liên quan trong nhiều ngày.

Từ ngày 9 đến 12-12, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC); ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM; ông Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cùng 13 bị cáo về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo lập hệ thống công ty "quân xanh" để thông thầu, gian lận hồ sơ, giúp AIC trúng thầu trên diện rộng. 

Riêng tại TPHCM, từ năm 2012–2017, AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế và môi trường, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỉ đồng.

Cựu Giám đốc Sở GD - ĐT TPHCM hầu tòa về Vi phạm đấu thầu nghiêm trọng - Ảnh 1.

Cựu giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Lê Hồng Sơn

Trong đó, 134 gói thầu giáo dục do Sở GD-ĐT TPHCM làm chủ đầu tư bị xác định có vi phạm nghiêm trọng. Ông Lê Hồng Sơn bị cáo buộc ký chỉ định thầu, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, phê duyệt hồ sơ không minh bạch, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng tại các gói thầu năm 2012–2013. 

Ngoài ra, ông Sơn còn tham mưu văn bản để các quận, huyện áp dụng kết quả đấu thầu, dẫn đến 129 gói thầu mua sắm trực tiếp, gây thiệt hại hơn 137 tỉ đồng.

VKSND TPHCM xác định ông Lê Hồng Sơn phải chịu trách nhiệm đối với tổng thiệt hại hơn 142 tỉ đồng trong 131 gói thầu lĩnh vực giáo dục.

