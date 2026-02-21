HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ngày xuân, lên lưng chừng núi xem người Mông chọi bò

Bài và ảnh: Đức Ngọc - Yên Thành

(NLĐO) - Những ngày đầu năm, trong tiết trời se lạnh, người Mông ở các bản lại rộn ràng rủ nhau lên lưng chừng núi xem chọi bò.

Từ bao đời nay, chọi bò đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Mông ở Nghệ An. Đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, giữa tiết xuân se lạnh nơi vùng cao xứ Nghệ, lễ hội chọi bò của đồng bào Mông thu hút đông đảo người dân, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng.

Ngày xuân, lên lưng chừng núi xem người Mông chọi bò - Ảnh 1.

Địa điểm diễn ra lễ chọi bò là khu đất bằng phẳng nằm ở lưng chừng núi

Ngày xuân, lên lưng chừng núi xem người Mông chọi bò - Ảnh 2.

Bò tham gia phải là con khỏe mạnh

Ngày xuân, lên lưng chừng núi xem người Mông chọi bò - Ảnh 3.

Được người dân chăm sóc từ nhiều tháng trước

Ngày xuân, lên lưng chừng núi xem người Mông chọi bò - Ảnh 4.

Người xem chọi bò luôn cầm theo một cái gậy phòng khi bò húc vào người để đuổi đi

Theo quan niệm của người Mông, con bò không chỉ là tài sản lớn nhất của mỗi gia đình mà còn là biểu tượng của sức mạnh, sự cần cù và thịnh vượng. Vì thế, việc tuyển chọn bò tham gia lễ hội được thực hiện rất kỹ lưỡng. Những con bò đực khỏe mạnh, sừng cong đều, thân hình vạm vỡ, tính khí gan lì được chủ nuôi chăm sóc đặc biệt từ nhiều tháng trước. Chúng được chăn thả ở những bãi cỏ tốt, bổ sung thêm ngô hạt, muối khoáng để tăng sức bền.

Ngày xuân, lên lưng chừng núi xem người Mông chọi bò - Ảnh 5.

Người dân tập trung đông trước khi diễn trận đấu giữa các con bò chọi

Ông Lầu Giống Bó (55 tuổi, trú bản Tồng Khư, xã Na Ngoi), cho biết con bò được đưa đến tham gia lễ hội chọi bò là con khỏe mạnh, được chăm sóc tốt. Ngoài gặp gỡ giao lưu thì lễ hội chọi bò cũng là dịp để những người chăn nuôi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, vỗ béo đàn bò.

Khu vực tổ chức hội chọi bò thường được đồng bào Mông chọn ở những thung lũng bằng phẳng trên lưng chừng núi, nằm tách biệt, cách xa khu dân cư để thuận tiện cho lễ hội diễn ra an toàn.

Ngày xuân, lên lưng chừng núi xem người Mông chọi bò - Ảnh 6.

Trận chọi bò diễn ra hấp dẫn

Khác với một số lễ hội chọi gia súc ở nơi khác, bò sau khi thi đấu không bị giết mổ ngay tại chỗ. Phần lớn chúng được chủ dắt về tiếp tục nuôi dưỡng hoặc bán lại với giá cao hơn nhờ "thành tích" trên sới đấu. Điều đó cho thấy mục đích chính của lễ hội không phải sát sinh mà là giao lưu, thể hiện bản lĩnh và cầu mong một năm mới thuận lợi.

Ngày xuân, lên lưng chừng núi xem người Mông chọi bò - Ảnh 7.

Người dân tập trung đông ở lưng chừng núi để xem

Không chỉ là sân chơi của những "đấu sĩ bốn chân", lễ hội còn là dịp để trai gái Mông gặp gỡ, giao duyên qua tiếng khèn, điệu múa. Nhiều đôi vợ chồng nên duyên từ những ngày hội trên lưng chừng núi.

Ngày xuân, lên lưng chừng núi xem người Mông chọi bò - Ảnh 8.

Một gia đình người Mông chăm chú dõi theo trận chọi bò

Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi đến từng bản ở vùng cao, lễ hội chọi bò của người Mông ở miền Tây Nghệ An vẫn giữ được hồn cốt riêng. Đó không chỉ là cuộc so tài của những con bò khỏe mạnh mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và niềm tin bền bỉ của đồng bào nơi rẻo cao xứ Nghệ.

Tin liên quan

"Ông trâu" số 06 giành chức vô địch lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025

"Ông trâu" số 06 giành chức vô địch lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025

(NLĐO)- Sau 15 kháp đấu kịch tính, sôi động, "ông trâu" số 06 đã giành được chức vô địch lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025

Hàng ngàn người tham dự lễ hội rước pháo Đồng Kỵ

(NLĐO)- Hàng ngàn người dân và du khách thập phương tham dự lễ hội rước pháo Đồng Kỵ, cầu mong một năm làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn.

Độc đáo màn rước kiệu “bay” ở lễ hội Đền Cờn

(NLĐO) - Đến với lễ hội đền Cờn, người dân, du khách sẽ được xem nghi thức rước kiệu bay cùng nhiều nghi lễ, trò chơi độc đáo khác.

văn hóa truyền thống độc đáo người Mông Tết Nguyên đán chọi bò
