Văn hóa - Văn nghệ

Nghe Kiều Lệ Tâm 78 tuổi ca vọng cổ, Minh Vương, Kim Tử Long khóc

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Một đêm diễn chan chứa yêu thương, khi người nghệ sĩ 78 tuổi trở lại sân khấu không phải để nhận, mà để cho đi…

NS Kiều Lệ Tâm ca bài "Lá trầu xanh" của soạn giả Viễn Châu

Nghe Kiều Lệ Tâm 78 tuổi ca vọng cổ, Minh Vương, Kim Tử Long khóc - Ảnh 1.

NSND Minh Vương và NS Kiều Lệ Tâm

Kiều Lệ Tâm - Kỳ tích của nghệ sĩ đào võ

Tối 21-10, tại chương trình "Chung một tấm lòng" do NSƯT Kim Tử Long và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (thương hiệu "Dung hải sản") tổ chức nhằm quyên góp giúp đỡ nghệ sĩ Bửu Khánh – người đang được cấp cứu tại Huế vì bệnh tim, khán giả đã xúc động khi chứng kiến nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm xuất hiện trở lại trên sân khấu sau hơn hai thập niên vắng bóng.

Bà năm nay 78 tuổi, từng là đào võ nổi tiếng một thời, gắn bó với các đoàn Sài Gòn 3, Hoa Anh Đào – Kim Chưởng, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bến Tre… trước khi sang Mỹ định cư cách đây 25 năm.

Trong suốt sự nghiệp, bà từng ghi dấu với nhiều vai diễn cá tính, đặc biệt là vai Nhạc mẫu trong vở "Lệnh Hồ Xung", đóng cùng các nghệ sĩ Đức Lợi, Ánh Hồng, Thanh Kim Lệ, Trường Xuân, Lam Sơn… "Bà diễn những vai đào nhì, nhưng các nữ diễn viên đóng vai chính nếu không cẩn thận sẽ bị "lép vế" so với bà. Bởi, bà diễn rất bản lĩnh, ca rất khỏe và giọng ngọt ngào, diễn xuất cực kỳ thông minh" – nhà báo Trần Đại Phú đã nói.

Nhệ sĩ Kiều Lệ Tâm cũng vừa trải qua cuộc chấn thương do bị té ngã khiến bà gãy cánh tay, đến nay sau mấy tháng điều trị bà đã bớt đau và về thăm quê nhà. "Tôi nhớ lắm, nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn và khán giả" - bà khóc.

Kiều Lệ Tâm - Khoảnh khắc khiến khán phòng lặng đi

Khi tiếng nhạc mở đầu bài ca cổ "Con gái của mẹ" (soạn giả Loan Thảo) vang lên, người nghệ sĩ già bước ra trong tà áo dài giản dị, tay run run nhưng ánh mắt sáng rực niềm vui. Cùng nghệ sĩ Bích Hạnh, bà cất giọng ca ấm áp, truyền cảm như chưa từng rời xa sân khấu.

Nghe Kiều Lệ Tâm 78 tuổi ca vọng cổ, Minh Vương, Kim Tử Long khóc - Ảnh 2.

NS Kiều Lệ Tâm và NSƯT Kim Tử Long

Sau đó, bà trình bày thêm bài "Lá trầu xanh" của soạn giả NSND Viễn Châu, để lại dư âm ngọt ngào trong lòng người nghe. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt, nhiều người không kìm được nước mắt khi thấy một người nghệ sĩ tuổi xế chiều vẫn hát hết lòng vì đồng nghiệp. 

Họ ùa lên tặng hoa, tặng tiền nhưng bà đã tặng lại toàn bộ số tiền ấy cho nghệ sĩ Bửu Khánh, còn móc tiền túi góp thêm để giúp anh có thêm chi phí điều trị. "Tôi nghe tin anh Bửu Khánh bệnh nặng, tôi rất thương. Do sức khỏe không thể ra Huế thăm anh được, tôi gửi chút tấm lòng của mình. Cảm ơn khán giả đã yêu thương nghệ sĩ chúng tôi khi đã về chiều lại còn bệnh tật, khó khăn" – NS Kiều Lệ Tâm nói.

Kiều Lệ Tâm: "Đêm nay là một phép mầu của tôi"

Phát biểu trong xúc động, nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm nói: "Hơn 20 năm qua, tôi không được đứng trên sân khấu, tưởng như giọng ca đã khép lại rồi. Nhưng đêm nay là một phép màu, vì tôi được hát giữa tình thương của đồng nghiệp và khán giả. Tôi không giàu có gì, chỉ mong góp chút nghĩa tình để giúp em Bửu Khánh vượt qua cơn nguy kịch. Đó là niềm vui lớn nhất của đời tôi".

Bà nói xong, khán giả đứng dậy vỗ tay không dứt. Không khí trong khán phòng Along Thai tràn ngập niềm xúc động và lòng biết ơn.

NSND Minh Vương chia sẻ: "Tôi xúc động khi thấy Kiều Lệ Tâm trở lại. Bà là người nghệ sĩ có tâm, có nghĩa, từng trải qua nhiều gian khổ với sân khấu cải lương. Được gặp lại bà trên sân khấu hôm nay là niềm vui cho cả giới nghệ sĩ".

NSƯT Kim Tử Long, người tổ chức chương trình, cho biết: "Khi nghe tin chị Kiều Lệ Tâm từ Mỹ về, tôi mời chị đến xem cho vui. Không ngờ chị nói cho lên sân khấu hát và chị đã hát bằng tất cả tình thương. Chính năng lượng và tấm lòng ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho đêm diễn này".

Nghe Kiều Lệ Tâm 78 tuổi ca vọng cổ, Minh Vương, Kim Tử Long khóc - Ảnh 4.

Diễn viên Mai Ka - con gái NSƯT Kim Tử Long và NS Kiều Lệ Tâm

Nghệ sĩ Bích Hạnh, người song ca cùng bà, xúc động nói: "Khi cất giọng cùng chị Kiều Lệ Tâm, tôi nghe mà muốn khóc. Chị hát rất ngọt, từng câu chữ như gửi cả tuổi xuân sân khấu vào đó. Chị là tấm gương để chúng tôi học theo".

Âm vang của một tấm lòng

Chương trình "Chung một tấm lòng" khép lại với hơn 30 triệu đồng quyên góp từ khán giả và các nhà hảo tâm. Nhưng giá trị lớn nhất chính là tình nghệ sĩ, là niềm tin rằng sân khấu cải lương vẫn là mái nhà gắn kết bao thế hệ.

Sự trở lại của nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm không chỉ là một khoảnh khắc nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của nghĩa tình, của niềm tin vào giá trị nhân văn của người nghệ sĩ sân khấu.

Bà sẽ về lại Mỹ ngày 2-11, nhưng bà đã có một cuộc hẹn với các nghệ sĩ đồng nghiệp trong buổi họp mặt để thăm hỏi và hàn huyên về chuyện đời, chuyện nghề của hành trình 40 năm gắn bó với sân khấu.

"Chỉ cần còn khán giả yêu thương, còn đồng nghiệp bên cạnh, tôi sẽ còn hát. Hát bằng cả trái tim" – nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm nói trong ánh đèn sân khấu rực sáng.


