Nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm hội ngộ đầy nước mắt với nghệ sĩ Phương Bình

Nghệ sĩ Phương Bình và Kiều Lệ Tâm

Chiều 26-10, một khoảnh khắc hiếm hoi, xúc động đã diễn ra khi nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm, cô "đào võ" vang bóng một thời của sân khấu cải lương đã hội ngộ cùng nghệ sĩ Phương Bình, người từng đoạt Huy chương Vàng giải Thanh Tâm 1967.

Trước đó, bà từ Mỹ về thăm quê hương và đã xuất hiện thật ấn tượng trong chương trình "Chung một tấm lòng" do NSƯT Kim Tử Long và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (thương hiệu "Dung hải sản") tổ chức nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ nghèo, bệnh tật, cụ thể là giúp nghệ sĩ tuồng cổ Bửu Khánh 30 triệu đồng điều trị bệnh tại Huế.

Phương Bình - Một cuộc gặp của ký ức và nghĩa tình

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ những năm tháng hai nghệ sĩ cùng rong ruổi trên những đoàn hát khắp miền Nam, nay tóc bạc da mồi, họ lại gặp nhau trong một không gian nhỏ, nơi tiếng hát ngân vang chất chứa nỗi niềm tâm sự của đời nghệ sĩ. Khi thấy nhau, cả hai không kìm được nước mắt.

Nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm nắm tay bạn diễn cũ, xúc động nói: "Tôi vẫn nhớ giọng ca của anh Phương Bình, ấm áp như hơi thở của sân khấu cải lương một thời. Hôm nay được gặp lại anh, tôi thấy mình như quay lại thời tuổi trẻ".

Nghệ sĩ Phương Bình, dù sức khỏe yếu, giọng run run nhưng vẫn hát tặng bạn đồng nghiệp một bài vọng cổ xưa, tiếng ca khàn nhưng vẫn chan chứa cảm xúc và đậm đà phong vị của người nghệ sĩ từng làm say lòng bao thế hệ khán giả.

Nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm lúc trẻ

Kiều Lệ Tâm - "Lá trầu xanh" và nỗi nhớ sân khấu

Đáp lại, nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm đã ca tặng mọi người những bài vọng cổ trích đoạn kinh điển như: "Trần Hưng Đạo", "Mùa thu trên Bạch Mã Sơn", "Đời cô Lựu" và đặc biệt là "Lá trầu xanh", sáng tác của soạn giả Viễn Châu, như một lời tri ân gửi đến đồng nghiệp và khán giả.

Mỗi câu ca, mỗi nhịp song lang gõ nhịp vang lên đều chất chứa tình thương nghề, niềm trân trọng với những giá trị xưa.

Khán giả có mặt hôm ấy không chỉ được nghe lại những âm điệu thân thương, mà còn được chứng kiến một minh chứng sống động về tình đồng nghiệp chân thành của thế hệ nghệ sĩ vàng son.

Kiều Lệ Tâm và tấm lòng thiện nguyện

Chương trình "Chung một tấm lòng" là sáng kiến nhân ái của NSƯT Kim Tử Long và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, người luôn đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ nghệ sĩ nghèo, bệnh tật.

Trong dịp tổ chức cách đây vài ngày, nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm đã trao tặng một khoản hỗ trợ để giúp nghệ sĩ Phương Bình vượt qua khó khăn, thể hiện tấm lòng "người trong giới đùm bọc nhau" – truyền thống tốt đẹp của sân khấu cải lương.

Nghệ sĩ Phương Bình xúc động gặp lại Kiều Lệ Tâm

Không chỉ vậy, bà còn hứa sẽ trở về nước vào năm sau, cùng với bà "Dung hải sản", tổ chức những đêm diễn đặc biệt nhằm tái hiện lại những trích đoạn vang bóng một thời, đưa thế hệ trẻ tiếp cận với giá trị của nghệ thuật cải lương.

Kiều Lệ Tâm - Tiếp nối yêu thương, lan tỏa nghĩa tình

Dù đã ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm vẫn luôn khát khao được hát, được sống trong không khí của sân khấu. Bà chia sẻ: "Chừng nào còn sức, tôi vẫn muốn hát. Hát không chỉ để nhớ nghề mà để nói rằng cải lương vẫn còn đó – trong trái tim người nghệ sĩ".

Ngày 28-10, bà sẽ tiếp tục tham gia sự kiện thiện nguyện tại Nhà hàng chay của NSND Quế Trân, nơi 10 nghệ sĩ và công nhân hậu đài được nhận quà hỗ trợ.

Đến ngày 3-11, bà sẽ trở lại Mỹ, khép lại chuyến về quê đầy kỷ niệm – một hành trình đậm tình người, tình nghệ sĩ.

Cuộc hội ngộ giữa Kiều Lệ Tâm và Phương Bình là câu chuyện cảm động giữa hai người bạn nghề sau bao năm xa cách, mà còn là hình ảnh đẹp về nghĩa tình sân khấu, nơi những con người nghệ sĩ luôn giữ trong tim niềm thương, niềm nhớ và tấm lòng sẻ chia.

"Giữa nhịp sống hiện đại, giọng ca trầm ấm của người nghệ sĩ già và tiếng song lang gõ nhịp vang nhẹ trong chiều như nhắc nhở: "Cải lương vẫn sống không chỉ trên sân khấu, mà trong từng tấm lòng biết yêu thương và gìn giữ" – nghệ sĩ Phương Bình xúc động nói.



