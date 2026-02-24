Nghệ sĩ TP HCM đồng hành cùng khí thế mới của đất nước

Nghệ sĩ TP HCM tham gia chương trình nghệ thuật Táo Xuân 2026

Thông điệp "Bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu" mà Thủ tướng Chính phủ phát đi đầu xuân đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Ở TP HCM – trung tâm năng động của đời sống nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ đã sớm trở lại phòng tập, lên kế hoạch thực hiện các dự án mới. Tại các phòng họp chuyên môn không khí của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Kịch TP HCM, Trung tâm Nghệ thuật TP HCM, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM….đều nóng lên với tâm thế chủ động, trách nhiệm và đầy quyết tâm. Tối 26-2, Nhà hát Trần Hữu Trang sẽ diễn vở "Giấc mộng đêm xuân", khởi động cho những suất diễn phục vụ công chúng trong năm 2026.

Hưởng ứng tinh thần hành động quyết liệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Sáng 24-2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai khẩn trương 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hợp tác công tư; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa 2025-2035; phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; đầu tư hạ tầng quy mô quốc gia; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao vai trò báo chí truyền thông; tái cấu trúc du lịch; ứng dụng khoa học công nghệ; tinh gọn bộ máy, xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả minh bạch.

Bốn định hướng chủ đạo được nhấn mạnh: văn hóa thấm sâu, tạo động lực; thể thao tạo sức bật; du lịch giàu bản sắc; thông tin – truyền thông chủ động dẫn dắt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Tinh thần ấy đang được giới nghệ sĩ cụ thể hóa bằng hành động.

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa cảm ơn khán giả đã đến xem và cổ vũ cho Team Hương Sài Gòn tại sân khấu tầng 1 số 5B Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM

Lực lượng nghệ sĩ gạo cội: Giữ nền tảng, nâng chuẩn

NSND Trần Minh Ngọc cho rằng khi Chính phủ xác định phát triển công nghiệp văn hóa là nhiệm vụ mang tính dẫn lối, người làm nghề phải chuẩn bị từ gốc rễ. Ngay đầu năm, ông cho biết vẫn tiếp tục giảng dạy tại Sân khấu Thiên Đăng, ông đã họp với ban điều hành lớp học, rà soát kịch bản và xây dựng kế hoạch đào tạo trong năm 2026.

"Thể chế được hoàn thiện, cơ chế được tháo gỡ thì tác phẩm phải đủ tầm. Muốn vậy, đào tạo và kỷ luật nghề là nền móng" – ông chia sẻ.

NSND Trịnh Kim Chi tất bật với kế hoạch dàn dựng mới, chủ động tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa cho sân khấu của mình. Theo chị, khi chủ trương hợp tác công – tư được khuyến khích, sân khấu cần nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu mới. "Những ngày qua, khi sân khấu "Team kịch Hương Sài Gòn" sáng đèn, khán giả đã đến xem và cổ vũ nồng nhiệt chùm kịch ngắn "Những câu chuyện tình yêu".

Còn hai suất 28-2 và 1-3, sau đó Team sẽ tiếp tục dàn dựng chùm kịch mới. Nhìn thấy các diễn viên trẻ hăng hái lao động nghệ thuật, cùng với hai thầy: Hữu Nghĩa và Quốc Bảo, chúng tôi rất hài lòng và an tâm, vì sự phấn đấu không ngừng để tạo được một điểm diễn mới" – NSND Trịnh Kim Chi nói.

NSƯT Kim Tử Long bước vào năm mới với lịch diễn dày đặc và kế hoạch thực hiện live show mừng tuổi 60. Ông nhìn nhận chuyển đổi số mở ra cơ hội để sân khấu cải lương lan tỏa rộng hơn, song chất lượng ca diễn vẫn là yếu tố quyết định. "Cải lương muốn phát triển bền vững phải giữ chuẩn mực nghề nghiệp. Tôi vui vì năm qua đã cùng với đạo diễn Trần Quỳnh Anh tổ chức biểu diễn vở "San Hậu", phiên bản mới này được bạn đọc báo Người Lao Động bầu chọn, trong danh sách ứng viên Top 5 hạng mục Nam diễn viên sân khấu, có nghệ sĩ Trọng Nhân – vai Khương Linh Tá của vở diễn này, tôi vui lắm" – NSƯT Kim Tử Long nói.

Từ trái sang: NS Hữu Nghĩa, NSND Trịnh Kim Chi, đạo diễn Quốc Bảo, diễn viên Thế Vũ khởi công dàn dựng vở mới tại Sân khấu Team Hương Sài Gòn

NSƯT Lê Thiện vẫn đều đặn tập luyện, tham gia biểu diễn với các chương trình lễ hội. Với bà, việc lao động nghệ thuật ngay từ những ngày đầu năm là cách góp phần giữ gìn bản sắc trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đáng chú ý, NS Tú Trinh – người nghệ sĩ có chất giọng oanh vàng nhiều năm gắn bó với Giải Mai Vàng cũng khởi động năm mới bằng việc tham gia các dự án nghệ thuật cộng đồng. Bà cho rằng khi ngành văn hóa được đặt vào vị trí động lực phát triển, nghệ sĩ phải ý thức rõ trách nhiệm xã hội của mình.

Lực lượng trẻ: Nhập cuộc cùng chuyển động mới

Song hành cùng thế hệ đàn anh, lớp nghệ sĩ trẻ nhanh chóng bắt nhịp. Nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ cho biết chị trở lại với các dự án sân khấu Hồng Vân và chương trình giải trí ngay từ đầu năm. Theo chị, khán giả ngày nay đòi hỏi cao về tính sáng tạo và sự chỉn chu, vì vậy nghệ sĩ phải đầu tư nghiêm túc cho từng vai diễn.

Nghệ sĩ Hùng Vương – Nam diễn viên đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, gương mặt được ghi nhận qua nhiều vai diễn sân khấu cũng bắt tay vào tập luyện cho vở mới cho sân khấu Thiên Long. Anh quan tâm đến định hướng phát triển hạ tầng văn hóa và các thiết chế biểu diễn quy mô lớn, bởi đó là điều kiện để nghệ sĩ trẻ có không gian rèn luyện và khẳng định năng lực.

Nhóm hát TDB chủ động xây dựng sản phẩm âm nhạc mới sau khi đã sáng tác các ca khúc: "Triệu mầm xanh", "Ngày xuân Mai Vàng tươi thắm", "Góc phố màu cà phê", "Mưa", "Từ TP nhìn về lịch sử"… Nhóm TDB cho biết trong năm 2026, nhóm sẽ tiếp tục khai thác nền tảng số để tiếp cận công chúng trẻ.

Từ trái sang: NSƯT Thành Hội, NSƯT Phương Hồng Thủy và đạo diễn Ái Như trên sân khấu Hoàng Thái Thanh

"Sau khi biểu diễn trong các chương trình Lễ hội Cà phê Trà – Việt 2025, Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025; Giao lưu âm nhạc "Đất nước trọn niềm vui"….những sáng tác của chúng tôi đã có sức lan tỏa rộng. Tôi cảm ơn Báo Người Lao Động, cảm ơn cơ hội quý này, ngay lúc này là phải tăng tốc để có thêm nhiều sáng tác mới phục vụ công chúng" – nhạc sĩ Văn Hậu nói.

Ca sĩ Châu Nhật Tín chia sẻ rằng chiến lược phát triển công nghiệp giải trí tạo thêm động lực để nghệ sĩ trẻ đầu tư dài hơi, xây dựng thương hiệu bền vững.

Khi Chính phủ đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng không gian truyền thông hiện đại, giới nghệ sĩ hiểu rằng họ là một phần trong hệ sinh thái phát triển ấy.

Từ phòng tập đến sàn diễn, từ cuộc họp chuyên môn đến những dự án số hóa tác phẩm, bức tranh đầu xuân của đời sống nghệ thuật cho thấy sự chủ động và đồng lòng.



