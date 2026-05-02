Thời sự

Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 5 ngày

Minh Phong

(NLĐO)- Sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người lao động còn một đợt nghỉ dài 5 ngày vào dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 1-9 và ngày 2-9. Tuy nhiên do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ này kéo dài 5 ngày liên tục từ 29-8 đến hết 2-9 (gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, tức từ thứ bảy đến hết thứ tư tuần sau). Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích nghỉ theo hướng này.

Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 5 ngày

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ theo quy định.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ.

Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1-1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30-4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1-5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2-9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10-3 âm lịch).

Tại kỳ họp thứ nhất vừa qua, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ 1-7-2026. Nghị quyết quy định ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Như vậy, năm 2026, Việt Nam có 12 ngày lễ, Tết, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Tin liên quan

VIDEO: Biển Sầm Sơn ken đặc khách ngày đầu nghỉ lễ 30-4, 1-5

(NLĐO)- Dù thời tiết mát mẻ, nhưng hàng vạn du khách đã đổ về Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tắm biển trong kỳ nghỉ lễ đầu tiên dịp 30-4 và 1-5

Dòng người từ TPHCM đổ xô đi nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường quá tải

(NLĐO) - Trong đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông trọng điểm ở cửa ngõ phía Tây và phía Đông TPHCM

Nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài trước kỳ nghỉ lễ, người dân chật vật rời Hà Nội

(NLĐO)- Giao thông tại nhiều tuyến đường trọng điểm ở Hà Nội chiều 29-4 bắt đầu quá tải khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.

