Bạn đọc

Nghĩa tình của Công an TPHCM với bà con vùng lũ

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Vừa qua, đoàn công tác Công an TPHCM đã có hoạt động hỗ trợ, trao quà và sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ Khánh Hòa.

Những ngày cuối tháng 11-2025, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM cùng các phòng nghiệp vụ đã đến Khánh Hoà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Sau khi lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM hoàn tất việc vệ sinh, dọn dẹp và khôi phục môi trường tại một số trường học sau lũ lụt những ngày qua, hoạt động dạy học đã sớm trở lại. Sự hỗ trợ kịp thời của Công an TPHCM trở thành nguồn động viên quý báu, giúp tập thể giáo viên ổn định công tác và duy trì việc dạy học cho các em.

Nghĩa tình của Công an TPHCM với bà con vùng lũ - Ảnh 1.

Nghĩa tình của Công an TPHCM với bà con vùng lũ - Ảnh 2.

Đoàn công tác Công an TPHCM tặng quà đồng bào vùng lũ

Tại Trường Mầm non Diên Sơn, đoàn công tác đã trao những phần quà gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu cho giáo viên và trẻ em. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tấm lòng sẻ chia và sự quan tâm của lực lượng Công an TPHCM đến các em nhỏ và giáo viên nơi đây.

Nghĩa tình của Công an TPHCM với bà con vùng lũ - Ảnh 3.

Lực lượng Công an TPHCM tặng quà bà con tỉnh Khánh Hoà

Bên cạnh đó, đoàn Công tác Công an TPHCM cũng đã thăm, tặng quà tại Trường Mầm non Vĩnh Trung; Trường Mầm non Vĩnh Ngọc, Khánh Hoà.

Tính đến nay, Khánh Hòa vẫn đang trong giai đoạn khẩn trương khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ lịch sử với thiệt hại nặng nề, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, cùng sự chung tay hỗ trợ từ các địa phương khác trong đó có sự đồng hành tích cực của Công an TPHCM công tác cứu trợ, ổn định đời sống và tái thiết đang được đẩy nhanh.

Nghĩa tình của Công an TPHCM với bà con vùng lũ - Ảnh 4.

Công an TPHCM tặng Công an Gia Lai 2 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Nghĩa tình của Công an TPHCM với bà con vùng lũ - Ảnh 5.

Lãnh đạo Công an TPHCM thăm hỏi, động viên chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả

Theo Công an TPHCM, ngoài chi viện lực lượng giúp đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt, ngày 28-11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cùng đoàn công tác của Công an TPHCM đã đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nhằm chia sẻ một phần khó khăn với Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã thay mặt Công an TPHCM gửi đến công an tỉnh 2 tỉ đồng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự gắn bó nghĩa tình giữa hai lực lượng công an của 2 địa phương.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM đã ủng hộ Công an tỉnh Lâm Đồng 2 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ; ủng hộ Công an TP Huế 1 tỉ đồng; Công an tỉnh Quảng Trị 1 tỉ đồng; ủng hộ Công an tỉnh Khánh Hoà 2 tỉ đồng; Công an tỉnh Đắk Lắk 2 tỉ đồng.

