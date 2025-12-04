Nghịch lý cuối năm 2025: Việc nhiều nhưng cửa hẹp!

Thị trường lao động TPHCM trong những tháng cuối năm 2025 đang ghi nhận sự ổn định rõ rệt sau giai đoạn dài biến động mạnh. Sự cải thiện này xuất hiện trong bối cảnh kinh tế TPHCM phục hồi theo chiều sâu, đặc biệt ở nhóm ngành thương mại - dịch vụ, logistics, tài chính, công nghệ, cùng tác động từ việc mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập, khiến nhu cầu nhân lực tăng lên đáng kể.

Từ ngày 1-1 đến 25-11-2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tiếp nhận 194.224 hồ sơ BHTN, giảm 14,12% so với 226.145 hồ sơ cùng kỳ năm 2024

Chuyển từ tuyển nhiều sang tuyển đúng

Trong khi lực lượng lao động có xu hướng ổn định hơn, ít biến động đột ngột, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp lại tăng mạnh vì nhiều nguyên nhân cộng hưởng. Đầu tiên là sự phục hồi của đơn hàng cuối năm, buộc doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành sản xuất, thương mại điện tử, vận tải – kho bãi và chăm sóc khách hàng, phải tăng tốc tuyển người để kịp tiến độ.

Cùng lúc, kinh nghiệm "sốc sa thải" giai đoạn 2022 – 2023 khiến doanh nghiệp thận trọng hơn với việc cắt giảm nhân sự. Thay vì sa thải hàng loạt, họ tái cơ cấu bộ máy, tinh gọn phòng ban và giữ lực lượng nòng cốt để tránh thiếu hụt khi thị trường phục hồi. Điều này tạo ra một thực tế mới, số người mất việc giảm nhưng nhu cầu tuyển đúng người phù hợp lại tăng cao.

Theo ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, sự thay đổi mô hình vận hành của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng. "Doanh nghiệp chuyển từ tuyển nhiều sang tuyển đúng. Ứng viên có khả năng thích ứng, học nhanh và xử lý linh hoạt được ưu tiên hàng đầu" - ông Tuấn nêu thực tế.

Những nhóm lao động được săn đón

Khi doanh nghiệp ưu tiên chất lượng hơn số lượng, thị trường xuất hiện sự phân tầng rõ rệt: lao động có kỹ năng số, tư duy phân tích và khả năng làm việc đa nhiệm trở thành nhóm được săn đón; trong khi lao động phổ thông, lao động lớn tuổi hoặc thiếu kỹ năng lại đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đây cũng là thời điểm các ngành kinh tế số, tài chính – ngân hàng, công nghệ thông tin và thương mại điện tử bứt tốc, tạo thêm nhu cầu nhân lực chất lượng cao và kéo mặt bằng tuyển dụng tăng lên toàn thị trường.

Doanh nghiệp cuối năm 2025 ưu tiên tuyển dụng ứng viên có khả năng thích ứng nhanh và thực thi ngay

Còn theo bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Giám đốc Nhân sự Công Ty TNHH Weset English Center, thị trường đã chuyển từ chọn bằng cấp sang chọn năng lực làm được việc. Ứng viên chứng minh được khả năng thực thi ngay lập tức sẽ chiếm ưu thế, bất kể kinh nghiệm hay bằng cấp. "Doanh nghiệp cần người có thể bắt tay vào làm ngay để phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh tăng mạnh dịp cuối năm" - bà Thanh nói.

Bà Thanh khuyến nghị người lao động cần chủ động nâng cấp bộ kỹ năng cốt lõi: kỹ năng số cơ bản, tư duy giải quyết vấn đề, giao tiếp – phối hợp trong môi trường đa nhiệm và thói quen tự học liên tục. Bên cạnh đó, cần theo dõi xu hướng tuyển dụng theo ngành, tận dụng các khóa đào tạo ngắn hạn có hỗ trợ từ Nhà nước và sử dụng chính sách bảo hiểm thất nghiệp như một công cụ an toàn khi cần chuyển việc.

Số liệu thống kê mới nhất từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho thấy từ ngày 1-1 đến 25-11-2025, đơn vị tiếp nhận 194.224 hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, giảm 14,12% so với 226.145 hồ sơ cùng kỳ năm 2024. Quyết định hưởng trợ cấp được ban hành và số lượt người thông báo tình trạng việc làm hàng tháng cũng giảm theo, cho thấy xu hướng lao động ít bị gián đoạn công việc hơn trước.



