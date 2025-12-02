Bùng nổ tuyển dụng cuối năm

Thị trường việc làm TP HCM đang ghi nhận mức độ sôi động rõ rệt so với những tháng trước.

Cần 30.000 vị trí

Nhiều ngành dịch vụ, chế biến, bất động sản, thương mại, công nghệ thông tin… đồng loạt gia tăng nhu cầu nhân lực khi bước vào cao điểm sản xuất - kinh doanh. Báo cáo mới nhất của Sở Nội vụ TP HCM cho thấy thị trường lao động thành phố phục hồi mạnh, bám sát đà tăng trưởng GRDP quý III đạt 8,11%.

Nhiều ngành nghề phục hồi đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng lớn. Dự báo dịp cận Tết Nguyên đán 2026, toàn TP HCM cần khoảng 30.000 vị trí việc làm mới, tập trung ở các nhóm dịch vụ - thương mại - du lịch - logistics; công nghiệp chế biến - chế tạo; công nghệ thông tin - tài chính - quản trị. Việc làm thời vụ, bán thời gian chiếm tỉ lệ đáng kể do yêu cầu linh hoạt nhân sự trong giai đoạn cao điểm.

Nhiều doanh nghiệp tìm đến chương trình “Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng” - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức để tuyển lao động

Số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM cho thấy trong 10 tháng của năm 2025, thành phố ghi nhận hơn 140.000 lượt người tìm việc và trên 250.000 vị trí tuyển dụng - tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều doanh nghiệp (DN) rao tuyển với mức lương cạnh tranh ở các vị trí giám đốc, phó giám đốc DN, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường nhỏ với thu nhập 20 - 30 triệu đồng/tháng.

Công ty TNHH Xây dựng và Cơ điện N-Land tìm nhân sự phụ trách số liệu với mức lương khởi điểm 12 triệu đồng/tháng. Công ty TNHH KUKBO Vina tuyển lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực với thu nhập 30 - 46 triệu đồng/tháng, cho thấy nhu cầu nhân lực chất lượng cao đang tăng rõ rệt ở nhiều nhóm ngành.

Các tập đoàn lớn cũng đẩy mạnh mở rộng quy mô nhân sự. Đại diện NovaGroup cho biết đơn vị đặt mục tiêu đạt 40.000 lao động vào năm 2030. Giữa tháng 11 vừa qua, DN đã tổ chức hội thảo tuyển dụng quy mô lớn trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, dịch vụ, giải trí, nông nghiệp và tiêu dùng, thu hút hơn 1.000 ứng viên tham dự.

Một số DN lĩnh vực đặc thù cũng "khát" kỹ thuật viên. Như Công ty Vivablast đang cần gấp nhân lực cho mảng điện gió trong và ngoài nước. Mức lương được đánh giá hấp dẫn, yêu cầu lại không quá cao: nam từ 18 - 30 tuổi, tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng, sức khỏe tốt, không sợ độ cao và không cần kinh nghiệm. Đây là cơ hội mở cho lao động trẻ muốn bước vào ngành năng lượng tái tạo - lĩnh vực được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong nhiều năm tới.

Những giải pháp thực tế

Tuy nhu cầu tuyển dụng cuối năm tăng mạnh nhưng nhiều DN vẫn rơi vào cảnh thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Hàng loạt DN tại Bắc Ninh, TP HCM, Đồng Nai… dù tăng lương, tăng thưởng, hỗ trợ nhà trọ, đưa xe đón công nhân, thậm chí nâng thưởng chuyên cần lên gấp rưỡi, song lượng ứng viên mới vẫn không đủ. Có DN cần tuyển hàng ngàn người nhưng chỉ hoàn thành chưa đến một nửa chỉ tiêu.

Nhiều chuyên gia nhận định nguồn cung lao động suy giảm rõ rệt bởi xu hướng dịch chuyển mạnh sau đại dịch COVID-19. Người lao động hiện không còn gắn bó dài hạn chỉ vì mức lương tối thiểu; khi thấy nơi khác trả cao hơn hoặc có cơ hội việc làm tự do, họ sẵn sàng rời nhà máy. Bên cạnh đó, khoảng trống kỹ năng cũng khiến DN khó tuyển người phù hợp. Nhiều vị trí yêu cầu vận hành thiết bị tự động hóa nhưng phần lớn lao động chỉ qua đào tạo ngắn hạn, thậm chí chưa có tay nghề.

TS Huỳnh Văn Hòa Hiệp, cựu CEO của AIVision, cho rằng giải bài toán thiếu hụt nhân lực hiện nay đòi hỏi những giải pháp thực tế hơn là chỉ tăng lương hay bổ sung phúc lợi. Điều DN cần là nguồn lao động có thể vào làm việc ngay, trong khi thị trường lại đang khan hiếm cả lao động phổ thông lẫn lao động kỹ thuật. Vì vậy, các địa phương và DN phải chuyển hướng sang cách làm mới, sát với thực tế sản xuất.

Theo TS Hiệp, trước tiên, việc kết nối cung - cầu lao động phải được thực hiện liên tục, không chỉ dồn vào cao điểm cuối năm. Nhiều địa phương như TP HCM, Đồng Nai đã bắt đầu tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo tuần, đồng thời yêu cầu DN công bố nhu cầu tuyển dụng sớm để trung tâm dịch vụ việc làm chủ động tìm nguồn. Đây là cách giảm "độ trễ" giữa chỗ cần người và nơi có người.

Bà Trần Kim Trang, Giám đốc kinh doanh Việc Làm Tốt, đề xuất một hướng đi khác đang phát huy hiệu quả là liên kết trực tiếp với trường nghề. Nhiều DN may mặc, điện tử, cơ khí đã đưa giáo viên và thiết bị vào xưởng để đào tạo tại chỗ hoặc trả học phí cho học sinh theo mô hình "đào tạo theo đặt hàng". Khi học xong là vào làm ngay, DN không mất thời gian tuyển lại, còn người học có việc làm ổn định.

"Về lâu dài, các địa phương cần ưu tiên giải pháp có tác động nhanh: mở thêm nhà trẻ ca đêm cho công nhân, cải thiện nhà ở trọ, hỗ trợ phương tiện đưa đón, bố trí khu sinh hoạt cộng đồng trong các KCN. Đây là những yếu tố thực tế, tác động trực tiếp đến quyết định gắn bó của người lao động" - bà Trang nhấn mạnh.

Theo TS Huỳnh Văn Hòa Hiệp, các DN phải mạnh dạn chuyển từ mô hình "tuyển người làm được việc ngay" sang "tuyển người rồi đào tạo nhanh". Như ở khu vực phía Bắc, nhiều DN đã triển khai khóa đào tạo 2 - 4 tuần cho lao động mới, kết hợp lương thử việc cao hơn trước để giữ chân ngay từ đầu. Cách làm này không chỉ giúp DN có nguồn nhân lực ổn định mà còn tăng tốc độ thích ứng của lao động trẻ.



