Nghiên cứu Anh: Là phụ nữ, đừng quên các món ăn này

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu Anh: Là phụ nữ, đừng quên các món ăn này

(NLĐO) - Thứ thường hiện diện trong món ăn ở các đất nước có biển có thể giúp nhiều phụ nữ thoát khỏi một căn bệnh nguy hiểm.

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, axit béo Omega - thứ hiện diện trong nhiều món ăn quen thuộc - có thể bảo vệ phụ nữ rất hiệu quả trước nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Alzheimer là bệnh phổ biến nhất trong nhóm bệnh mất trí nhớ - sa sút trí tuệ. Nhóm này được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp hàng thứ 7 trong các nguyên nhân gây tử vong sớm, nhưng có thứ hạng cao hơn nhiều ở nhiều quốc gia.

Theo Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) của Anh, Alzheimer và các bệnh mất trí nhớ khác trong nhiều năm qua đã vượt mặt các nhóm tim mạch và ung thư, trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước này.

Nghiên cứu Anh: Là phụ nữ, đừng quên các món ăn này - Ảnh 1.

Các món ăn giàu axit béo Omega hứa hẹn bảo vệ phụ nữ khỏi bệnh Alzheimer - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm tác giả từ Đại học Queen Mary London và King’s College London (Anh) đã lấy mẫu huyết tương từ 841 người - các nam và nữ - mắc bệnh Alzheimer, suy giảm nhận thức nhẹ và sức khỏe nhận thức bình thường, sau đó đo tình trạng viêm và tổn thương não.

Họ đã sử dụng phương pháp khối phổ để phân tích 700 loại lipid riêng lẻ trong máu.

Lipid là một nhóm gồm nhiều phân tử. Trong đó lipid bão hòa thường được coi là lipid không lành mạnh, trong khi lipid không bão hòa - bao gồm các axit béo Omega, được coi là lành mạnh.

Các tác giả đã nhận thấy sự mức cao đột biến lượng lipid bão hòa ở những phụ nữ mắc bệnh Alzheimer, khi đối chiếu với các phụ nữ khỏe mạnh khác.

Trong khi đó, các loại axit béo omega ở phụ nữ mắc bệnh này lại rất thấp.

Phát hiện này bổ sung cho các bằng chứng dạng quan sát trước đó cho thấy các thực phẩm giàu axit béo Omega - nhất là Omega-3 - có tác dụng tốt trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer trong các nhóm dân số khác nhau.

Tuy nhiên trong nghiên cứu này, mối liên hệ lại chỉ nổi bật ở phụ nữ.

Phụ nữ cũng có tỉ lệ bị chẩn đoán mắc Alzheimer khi lớn tuổi cao hơn hẳn so với nam giới, vì vậy các kết quả trên cho thấy các món ăn giàu axit béo Omega không nên vắng mặt trong thực đơn của nữ giới.

Theo Healthline, nguồn axit béo Omega đáng chú ý nhất là cá béo (cá dầu) như cá thu, cá hồi, cá mòi, cá trích...; cũng như hải sản có vỏ như hàu hay sò điệp. Đây là nguồn Omega-3 dồi dào nhất.

Axit béo Omega còn hiện diện nhiều trong các món ăn có thành phần bao gồm các loại đậu (nhất là đậu nành), các loại hạt (hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt điều, óc chó...), trứng, quả bơ, các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn...

Tin liên quan

Sốc: Trí nhớ của con người không chỉ tồn tại trong não

Sốc: Trí nhớ của con người không chỉ tồn tại trong não

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Đại học New York (Mỹ) cho thấy các tế bào khác bên ngoài não cũng có khả năng học và hình thành trí nhớ.

Ác mộng dự báo chứng mất trí nhớ

Các tác giả đã phân tích dữ liệu của hơn 600 người trong độ tuổi 35 - 64 và 2.600 người trong độ tuổi từ 79 trở lên. Tất cả những người tham gia đều không mắc chứng mất trí khi bắt đầu nghiên cứu và được theo dõi trung bình 9 năm đối với nhóm tuổi trung niên và 5 năm đối với nhóm người cao tuổi.

Nhờ giọng nói, biết tương lai có mất trí nhớ hay không

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một thuật toán trí tuệ nhân tạo mới giúp dự đoán nguy cơ Alzheimer trong vòng 6 năm tới chỉ nhờ giọng nói.

món ăn Alzheimer mất trí nhớ axit béo Omega Omega-3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo