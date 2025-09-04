Nghiên cứu Anh: Là phụ nữ, đừng quên các món ăn này

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, axit béo Omega - thứ hiện diện trong nhiều món ăn quen thuộc - có thể bảo vệ phụ nữ rất hiệu quả trước nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Alzheimer là bệnh phổ biến nhất trong nhóm bệnh mất trí nhớ - sa sút trí tuệ. Nhóm này được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp hàng thứ 7 trong các nguyên nhân gây tử vong sớm, nhưng có thứ hạng cao hơn nhiều ở nhiều quốc gia.

Theo Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) của Anh, Alzheimer và các bệnh mất trí nhớ khác trong nhiều năm qua đã vượt mặt các nhóm tim mạch và ung thư, trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước này.

Các món ăn giàu axit béo Omega hứa hẹn bảo vệ phụ nữ khỏi bệnh Alzheimer - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm tác giả từ Đại học Queen Mary London và King’s College London (Anh) đã lấy mẫu huyết tương từ 841 người - các nam và nữ - mắc bệnh Alzheimer, suy giảm nhận thức nhẹ và sức khỏe nhận thức bình thường, sau đó đo tình trạng viêm và tổn thương não.



Họ đã sử dụng phương pháp khối phổ để phân tích 700 loại lipid riêng lẻ trong máu.

Lipid là một nhóm gồm nhiều phân tử. Trong đó lipid bão hòa thường được coi là lipid không lành mạnh, trong khi lipid không bão hòa - bao gồm các axit béo Omega, được coi là lành mạnh.

Các tác giả đã nhận thấy sự mức cao đột biến lượng lipid bão hòa ở những phụ nữ mắc bệnh Alzheimer, khi đối chiếu với các phụ nữ khỏe mạnh khác.

Trong khi đó, các loại axit béo omega ở phụ nữ mắc bệnh này lại rất thấp.

Phát hiện này bổ sung cho các bằng chứng dạng quan sát trước đó cho thấy các thực phẩm giàu axit béo Omega - nhất là Omega-3 - có tác dụng tốt trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer trong các nhóm dân số khác nhau.

Tuy nhiên trong nghiên cứu này, mối liên hệ lại chỉ nổi bật ở phụ nữ.

Phụ nữ cũng có tỉ lệ bị chẩn đoán mắc Alzheimer khi lớn tuổi cao hơn hẳn so với nam giới, vì vậy các kết quả trên cho thấy các món ăn giàu axit béo Omega không nên vắng mặt trong thực đơn của nữ giới.

Theo Healthline, nguồn axit béo Omega đáng chú ý nhất là cá béo (cá dầu) như cá thu, cá hồi, cá mòi, cá trích...; cũng như hải sản có vỏ như hàu hay sò điệp. Đây là nguồn Omega-3 dồi dào nhất.

Axit béo Omega còn hiện diện nhiều trong các món ăn có thành phần bao gồm các loại đậu (nhất là đậu nành), các loại hạt (hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt điều, óc chó...), trứng, quả bơ, các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn...