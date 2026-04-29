Nghiên cứu Harvard: Ngủ trưa kiểu này, coi chừng có bệnh

Một nghiên cứu mới từ Trường Y khoa Harvard (thuộc Đại học Harvard - Mỹ) cho thấy một số kiểu ngủ trưa bất thường có thể làm tăng tỉ lệ tử vong ở người trên 55 tuổi trong hai thập kỷ tiếp theo.

Tuy nhiên, không phải ngủ trưa làm sinh bệnh.

Ngủ trưa quá lâu, nhiều lần hay buồn ngủ ngay trong buổi sáng có thể là lời cảnh báo về sức khỏe

Theo Science Alert, khoảng 20 đến 60% người lớn tuổi ngủ trưa và thường thì giấc ngủ trưa này là có lợi.

Tuy nhiên, ngủ trưa quá nhiều, "ngủ trưa" ngay trong buổi sáng hay gà gật nhiều lần có thể là điều đáng lưu tâm.

Viết trên tạp chí khoa học JAMA Network Open, các tác giả cho biết họ đã phân tích dữ liệu từ hơn 1.300 người trên 55 tuổi, được theo dõi trong vòng 19 năm.

Kết quả cho thấy nếu ngủ trưa quá lâu, cứ thêm mỗi giờ ngủ trưa sẽ liên quan đến việc tăng khoảng 13% nguy cơ tử vong.

Nếu ngủ trưa nhiều lần, mỗi lần ngủ thêm nguy cơ sẽ tăng thêm 7%.

Mức tăng lên đến 30% nếu buồn ngủ và ngủ trưa ngay trong buổi sáng.

Các tác giả nhấn mạnh đây là mối quan hệ tương quan, không phải nhân quả: Không phải do ngủ mà đổ bệnh, mà vì người đó đang có bệnh nên mới ngủ trưa theo cách bất thường.

Các kiểu ngủ bất thường nói trên thường là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý mạn tính hoặc tiềm ẩn, tình trạng rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp sinh học, thoái hóa thần kinh...

Nhìn chung, giấc ngủ trưa bất ổn là dấu hiệu cho thấy bạn đang cần tìm đến bác sĩ.