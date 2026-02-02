Nghiên cứu mới “giải oan” cho sữa

Viết trên tạp chí khoa học The Journal of Nutrition, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Harvey Anderson từ Đại học Toronto (Canada) chứng minh rằng sữa nguyên kem - tức loại "nguyên bản", không tách béo - không khiến bạn tăng cân hay ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Sữa nguyên kem nên được coi là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, theo nghiên cứu mới - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Sữa nguyên kem vốn chứa chất béo bão hòa nên nhiều người lo lắng rằng nó sẽ góp phần gây béo phì hoặc tác động tiêu cực đến hệ tim mạch.

Nhưng công trình mới này cho thấy nếu bạn béo lên hay kết quả xét nghiệm không như ý, thủ phạm có thể nằm ở một món ăn thiếu lành mạnh khác chứ không phải do sữa.

Theo News Medical, các tình nguyện viên từ 25-60 tuổi bị thừa cân - béo phì đã được phân ngẫu nhiên vào 1 trong 3 nhóm.

Nhóm đầu tiên tuân theo chế độ ăn ít sữa và thâm hụt 500 kilocalo mỗi ngày để giảm cân.

Nhóm thứ hai tiêu thụ chế độ ăn trung hòa năng lượng, bao gồm 3 khẩu phần sữa nguyên kem mỗi ngày, cũng tương đương 500 kilocalo.

Nhóm thứ ba tuân theo chế độ ăn tự do, bao gồm ba khẩu phần sữa nguyên kem mỗi ngày, không hạn chế calo.

Kết quả sau 12 tuần áp dụng các chế độ ăn trên cho thấy nhóm cắt giảm calo có chỉ số khối cơ thể (BMI) giảm nhẹ, trong khi 2 nhóm không cắt calo và có tiêu thụ sữa nguyên kem đều không có sự thay đổi đáng kể nào ở chu vi vòng eo, lượng mỡ cơ thể, khối lượng cơ nạc, tỉ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi...

Các chỉ số liên quan đến sức khỏe chuyển hóa - tim mạch như đường huyết, mỡ máu... ở nhóm tiêu thụ sữa nguyên kem cũng không hề bị ảnh hưởng.

Các tác giả kết luận rằng sữa nguyên kem không bất lợi với cân nặng và hệ tim mạch như nhiều người nghĩ, trái lại còn cải thiện lượng canxi và protein hấp thụ trong chế độ ăn. Vì vậy, sữa nên được coi là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, với lượng tiêu thụ vừa phải.