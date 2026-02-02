HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu mới “giải oan” cho sữa

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Canada đã xóa bỏ nỗi lo của nhiều người về sữa nguyên kem trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần.

Viết trên tạp chí khoa học The Journal of Nutrition, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Harvey Anderson từ Đại học Toronto (Canada) chứng minh rằng sữa nguyên kem - tức loại "nguyên bản", không tách béo - không khiến bạn tăng cân hay ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu mới “giải oan” cho sữa - Ảnh 1.

Sữa nguyên kem nên được coi là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, theo nghiên cứu mới - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Sữa nguyên kem vốn chứa chất béo bão hòa nên nhiều người lo lắng rằng nó sẽ góp phần gây béo phì hoặc tác động tiêu cực đến hệ tim mạch.

Nhưng công trình mới này cho thấy nếu bạn béo lên hay kết quả xét nghiệm không như ý, thủ phạm có thể nằm ở một món ăn thiếu lành mạnh khác chứ không phải do sữa.

Theo News Medical, các tình nguyện viên từ 25-60 tuổi bị thừa cân - béo phì đã được phân ngẫu nhiên vào 1 trong 3 nhóm.

Nhóm đầu tiên tuân theo chế độ ăn ít sữa và thâm hụt 500 kilocalo mỗi ngày để giảm cân.

Nhóm thứ hai tiêu thụ chế độ ăn trung hòa năng lượng, bao gồm 3 khẩu phần sữa nguyên kem mỗi ngày, cũng tương đương 500 kilocalo.

Nhóm thứ ba tuân theo chế độ ăn tự do, bao gồm ba khẩu phần sữa nguyên kem mỗi ngày, không hạn chế calo.

Kết quả sau 12 tuần áp dụng các chế độ ăn trên cho thấy nhóm cắt giảm calo có chỉ số khối cơ thể (BMI) giảm nhẹ, trong khi 2 nhóm không cắt calo và có tiêu thụ sữa nguyên kem đều không có sự thay đổi đáng kể nào ở chu vi vòng eo, lượng mỡ cơ thể, khối lượng cơ nạc, tỉ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi...

Các chỉ số liên quan đến sức khỏe chuyển hóa - tim mạch như đường huyết, mỡ máu... ở nhóm tiêu thụ sữa nguyên kem cũng không hề bị ảnh hưởng.

Các tác giả kết luận rằng sữa nguyên kem không bất lợi với cân nặng và hệ tim mạch như nhiều người nghĩ, trái lại còn cải thiện lượng canxi và protein hấp thụ trong chế độ ăn. Vì vậy, sữa nên được coi là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, với lượng tiêu thụ vừa phải.

Tin liên quan

Nghiên cứu Mỹ: Ăn Keto có thể gây ra gan nhiễm mỡ

Nghiên cứu Mỹ: Ăn Keto có thể gây ra gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Một thí nghiệm từ Đại học Utah cho thấy chế độ ăn Keto đang "hot" có thể tiềm ẩn một số tác dụng phụ, bao gồm bệnh gan nhiễm mỡ

Giảm nguy cơ ít nhất 3 loại ung thư nhờ ăn đủ thứ này

(NLĐO) - Chuyên gia từ Đại học Tufts (Mỹ) đã chỉ ra vai trò của một thành phần trong bữa ăn đối với bệnh ung thư và nhiều bệnh khác.

Một thay đổi nhỏ khi ăn giúp bạn giảm calo và mỡ bụng hiệu quả

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới chỉ ra bí quyết đơn giản để bạn tự nhiên tiêu thụ ít calo hơn và giảm cân, bao gồm cả tổng lượng mỡ cơ thể và mỡ bụng.

mỡ máu tăng cân giảm cân béo phì sữa nguyên kem
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo