HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu mới từ Mỹ: Ngủ nướng cuối tuần tốt cho người thiếu ngủ

(NLĐO) - Đối với người hay thiếu ngủ, ngủ nướng vào cuối tuần sẽ giúp tránh được một vấn đề sức khỏe đang gây lo ngại lớn trên toàn thế giới.

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới từ Đại học Oregon và Đại học Y khoa Upstate thuộc Đại học Bang New York (Mỹ) cho thấy việc ngủ nhiều hơn vào cuối tuần - hay thường được gọi là "ngủ nướng" - để bù đắp lại những ngày thiếu ngủ trong tuần có thể làm giảm nguy cơ trầm cảm.

Nghiên cứu Mỹ: Ngủ nướng cuối tuần tốt cho người thiếu ngủ - Ảnh 1.

Ngủ nướng thêm một chút vào cuối tuần sẽ giúp bạn bù đắp phần nào tác hại của việc thường xuyên thiếu ngủ - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm tác giả đã sử dụng dữ liệu từ một khảo sát quốc gia quy mô lớn của Mỹ, sàng lọc ra những người ở độ tuổi 16-24.

Đó là nhóm tuổi thường xuyên thiếu ngủ do lịch học căng thẳng hay những khó khăn trong giai đoạn bắt đầu sự nghiệp.

Ngoài ra theo các tác giả Mỹ, thanh thiếu niên độ tuổi này cũng hay gặp phải một giai đoạn thay đổi đồng hồ sinh học, khiến họ khó đi ngủ sớm như giai đoạn trước và sau độ tuổi đó.

Đối với nhiều thanh thiếu niên, đồng hồ sinh học bị điều chỉnh này khiến thời gian ngủ thường rơi vào khoảng 23 giờ đêm và thức dậy vào khoảng 8 giờ sáng, gây xung đột với lịch học và làm việc ở hầu hết các trường học và công ty.

Dậy sớm hơn nhưng không thể ngủ sớm hơn vô tình khiến họ thiếu ngủ, ngay cả khi không thực sự bị căng thẳng do việc học hay công việc. Đồng hồ sinh học thường sẽ tự điều chỉnh sau tuổi 18-20, giúp họ dễ dàng ngủ và dậy sớm hơn, nhưng giai đoạn trước đó đủ gây tác động đến sức khỏe một số người.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã tính toán thời gian ngủ bù vào cuối tuần bằng cách so sánh thời lượng ngủ trung bình mỗi đêm vào các ngày cuối tuần với thời lượng trung bình vào các ngày trong tuần.

Những người tham gia nghiên cứu cũng báo cáo trạng thái cảm xúc của họ và được coi là có triệu chứng trầm cảm nếu họ nói rằng họ cảm thấy buồn hoặc chán nản mỗi ngày.

Kết quả công bố trên tạp chí khoa học Journal of Affective Disorders cho thấy những người ngủ nướng vào cuối tuần có nguy cơ gặp phải các triệu chứng trầm cảm thấp hơn đến 41% so với những người khác ở cùng độ tuổi.

Công trình chưa xét đến các nhóm tuổi lớn hơn, nhưng kết quả này cho thấy người ở các độ tuổi khác cũng rất nên "buông lỏng" thời gian biểu quá chặt chẽ của mình nếu như không thực sự quá bận rộn vào cuối tuần, nhất là khi bạn hay gặp phải cảm giác buồn và chán nản.

Mặc dù vậy, ngủ nướng để bù đắp sự thiếu ngủ vẫn chỉ là phương án tạm thời. Ngủ đủ vào tất cả các ngày trong tuần với lịch trình ngủ ổn định vẫn là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe.

Tin liên quan

Hệ lụy kép "ngủ ngày, cày đêm"

Hệ lụy kép "ngủ ngày, cày đêm"

Thói quen thức khuya không chỉ làm mệt mỏi mà còn đảo lộn nhịp sinh học, ảnh hưởng tiêu cực lên hầu hết cơ quan của cơ thể

Một doanh nhân đột tử khi ngủ, bác sĩ cảnh báo sự chủ quan thường gặp

(NLĐO)- Đừng để người thân chỉ còn biết nói hai chữ "giá như", cái chết đột ngột thường là hệ quả của một quá trình mạch máu bị tàn phá âm thầm.

Tại sao nhiều người ngủ đủ 8 giờ, sáng dậy vẫn kiệt sức?

(NLĐO)- Theo chuyên gia y tế, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ một người ngủ bao nhiêu giờ, mà là ngủ có ngon không

sức khỏe tinh thần thiếu ngủ trầm cảm ngủ nướng ngủ bù
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo